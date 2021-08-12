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Украина и США договорились о борьбе с наркотрафиками. Чаще всего везут через море и РФ

Цей матеріал також доступний українською
12.08.2021, 11:32
Украина и США договорились о борьбе с наркотрафиками. Чаще всего везут через море и РФ - Фото
Подписание меморандума (Фото - ГПСУ)

Украина и США подписали меморандум о совместном противодействии транснациональному наркотрафику. В Украине уровень контрабанды наркотиков остается высоким – чаще всего их обнаруживают на морских каналах и границе РФ, передает Государственная пограничная служба.

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По данным ГПСУ, с начала года на украинской границе задержано более 170 кг наркотиков. Наибольшее количество выявлено на морских каналах и на границе с Россией. Основная часть – наркотики растительного происхождения и кокаин.

Меморандум об общей борьбе с наркотрафиком подписали глава ГПСУ Сергей Дейнеко и атташе по вопросам борьбы с незаконным оборотом наркотиков при посольстве США в Украине Трэвис Брукс.

Поверенная в делах США Кристина Квин заявила, что стороны активно работали над этим документом долгое время.

Дейнеко отметил, что теперь США и Украина смогут более тесно обмениваться и анализировать информацию о незаконном обороте наркотиков, совместно изучать методы сокрытия наркотических средств и разоблачать организованные преступные группы.

Кроме обмена информацией, в том числе о путях отмывания денег, полученных от незаконного оборота наркотиков, украинские и американские правоохранители договорились о совместных операциях, вместе разоблачать коррупционеров, причастных к наркотрафику.

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Оксана Житнюк
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наркотики наркотрафик гпсу Посольство США меморандум граница РФ
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