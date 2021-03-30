Полиция выследила итальянского мафиози Марка Ферена Клода Бьяра по кулинарным видео в YouTube, которые мужчина выкладывал на свой канал. Об этом пишет ВВС.

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Предполагаемый член преступной группировки Ндрангета был арестован в Доминиканской Республике на прошлой неделе и теперь экстрадирован обратно в Италию. В заявлении полиции говорится, что он вёл спокойную жизнь в городе Бока-Чика.

Бьяр находился в бегах с 2014 года – его разыскивали за незаконный оборот кокаина в Нидерланды.

Сообщается, что мафиози завел канал на YouTube, где вместе с женой делился секретами итальянской кухни. Мужчина соблюдал меры предосторожности и не показывал свое лицо, однако его опознали по татуировкам по рукам.

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Станислав Стороженко

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