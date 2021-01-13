Больше, чем Коза Ностра. В Италии стартует крупнейший с 80-х годов суд над мафией
355 обвиняемых, которые могли быть причастны к действиям мафиозной группировки Ндрангета сегодня предстанут перед судом в Италии. Среди них – предполагаемые члены мафии, а также их сообщники и ряд чиновников, обвиняемых в коррупции. Об этом пишет ВВС.
Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать
Помимо этого, в число обвиняемых входят также полицейские и политики. В частности, один из них - Джанкарло Питтелли, юрист и бывший сенатор от партии Forza Italia экс-премьер-министра страны Сильвио Берлускони.
Сообщается, что это дело является является крупнейшим за последние почти 30 лет – подобные судебные процессы над мафией не проводились с 80-х, со времен клана Коза Ностра.
Издание отмечает, что клан Ндрангета уже сейчас разросся сильнее, чем Коза Ностра.
Считается, что группировка контролирует поставки огромного количества кокаина, поступающего в Европу из Южной Америки и других мест. Также клан обвиняют в создании группировки, убийствах, покушениях, вымогательстве, а его сообщников – в разглашении служебных тайн и злоупотреблении служебным положением.
- В мае 2020 года сообщалось, что итальянская мафия пытается заручиться поддержкой простых людей и использует ситуацию вокруг пандемии коронавируса, помогая пострадавшим от кризиса итальянцам.
Читайте также: В Италии мафия под прикрытием священника наживалась на мигрантах
Комментарии