Больше, чем Коза Ностра. В Италии стартует крупнейший с 80-х годов суд над мафией

355 обвиняемых, которые могли быть причастны к действиям мафиозной группировки Ндрангета сегодня предстанут перед судом в Италии. Среди них – предполагаемые члены мафии, а также их сообщники и ряд чиновников, обвиняемых в коррупции. Об этом пишет ВВС.

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Помимо этого, в число обвиняемых входят также полицейские и политики. В частности, один из них - Джанкарло Питтелли, юрист и бывший сенатор от партии Forza Italia экс-премьер-министра страны Сильвио Берлускони.

Сообщается, что это дело является является крупнейшим за последние почти 30 лет – подобные судебные процессы над мафией не проводились с 80-х, со времен клана Коза Ностра.

Издание отмечает, что клан Ндрангета уже сейчас разросся сильнее, чем Коза Ностра.

Считается, что группировка контролирует поставки огромного количества кокаина, поступающего в Европу из Южной Америки и других мест. Также клан обвиняют в создании группировки, убийствах, покушениях, вымогательстве, а его сообщников – в разглашении служебных тайн и злоупотреблении служебным положением.

СПРАВКА. Ндрангета — крупная итальянская организованная преступная группировка из Калабрии — самой бедной провинции Италии. Хотя Ндрангета далеко не так известна, как сицилийская Коза Ностра и неаполитанская Каморра, она является одной из наиболее могущественных преступных организаций в мире. Действует в Италии, США, Австралии, странах ЕС, а также Аргентине, Колумбии и Мексике.

В мае 2020 года сообщалось, что итальянская мафия пытается заручиться поддержкой простых людей и использует ситуацию вокруг пандемии коронавируса, помогая пострадавшим от кризиса итальянцам.

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Станислав Стороженко

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