Мафия на карантине. Как итальянские кланы укрепляют влияние в разгар пандемии

Иллюстративное фото: needpix

Мафия пытается заручиться поддержкой простых людей и использует ситуацию вокруг пандемии коронавируса, помогая пострадавшим от кризиса итальянцам. Об этом пишет Би-би-си, пообщавшись с бывшими и нынешними мафиози, правоохранителями и жителями Юга Италии.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Брат одного из боссов "Коза ностра" сейчас развозит бесплатную еду по бедным районам на Сицилии. Он говорит, что делает это потому, что "люди звонят и плачут, что им нечем кормить детей".

Однако экс-мафиози Гаспаре Мутоло, который свидетельствовал в десятках судах против бывших соратников, уточняет, что занимался ровно тем же, но не безвозмездно.

В частности, перед выборами он приходил к людям и говорил: "Ciao bella, помнишь меня? Я тебе помогал, когда тебе это было нужно. Сейчас ты нужна мне. Все, что я хочу, это чтобы ты проголосовала за такого-то кандидата"

Смотрите также: Коронавирус, дефолт и голод. В Ливане начались столкновения с армией – фото

"Мафия никогда ничего не делает из добрых побуждений. Они такого просто не понимают. В их мире есть лишь один подход - я помогу тебе, ты поможешь мне", - объясняет правоохранитель Энца Рандо и добавляет что сейчас "самый благоприятный момент для мафии".

Никола Граттери, главный прокурор Катанцаро, говорит, что цель кланов - заручиться доверием людей и одновременно создать альтернативную государству структуру. Нередко мафия дает бизнесу кредит под низкие проценты, а затем захватывает его для отмывания денег.

Экс-мафиози Мутоло отмечает, что люди в тяжелых условиях не смотрят на то, кто стучит им в дверь, и соглашаются на помощь.

"Я просто дожидаюсь, когда кто-нибудь из мафии придет и предложит купить ресторан…>Я чувствую себя отвратительно. Всю жизнь я был против мафии, а сейчас мне придется пойти против моих убеждений", - говорит Марчелло, владелец обанкротившегося из-за карантина ресторана в Палермо.

Италия - одна из наиболее пострадавших в мире стран от пандемии коронавируса. Здесь зафиксировали 211 398 больных COVID-19 и 29 079 смертей (Johns Hopkins CSSE).

Аналитики считают, что ВВП Италии упадет на 9,1%, и многие итальянцы окажутся в очень тяжелом положении, пишет Би-Би-Си.

Читайте также: Карантин и кризис. В Венесуэле прошли голодные бунты - видео погромов

Некоторые имена были изменены в целях безопасности.