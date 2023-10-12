В Одеській області чоловік отримав підозру у замаху на вбивство та незаконному поводженні з боєприпасами, повідомили у Національній поліції. За даними слідства, фігурант кинув гранату у вікно колишньому хлопцю своєї доньки.

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Подія сталася в одному з сіл Роздільнянської міської громади, фігуранту загрожує до 15 років ув'язнення.

"Поліцейські встановили, що 47-річний місцевий житель під час вживання спиртних напоїв з 25-річною донькою та її на рік молодшим цивільним чоловіком дізнався, що дівчина тримає старі образи на свого колишнього хлопця, і вирішив помститися йому найжорстокішим чином – позбавивши життя. Зловмисник взяв ручну осколкову гранату Ф-1, поїхав додому до молодика і кинув її у вікно будинку, висмикнувши чеку", – пишуть правоохоронці.

Унаслідок вибуху ніхто не постраждав: хлопця вдома не було, а його мати перебувала в іншій кімнаті, зазначає Нацполіція.

Пошкоджень зазнало лише житлове приміщення, повідомляє відомство.

Нацполіція пише, що того ж вечора правоохоронці встановили підозрюваного та затримали його за місцем проживання, там під час обшуку була виявлена ще одна граната РГД-5 (ручна уламкова), згорток з речовиною рослинного походження, "схожою на канабіс", та "пристрій для вживання наркотиків".

Ці знахідки були скеровані на експертизу, зауважують правоохоронці.

Наразі встановлюється, де підозрюваний узяв боєприпаси, пише відомство.

"За результатами подальших слідчих заходів та експертних висновків вирішуватиметься питання щодо кваліфікації усіх дій чоловіка", – зазначили у Нацполіції.

Правоохоронці клопочуть про обрання запобіжного заходу фігуранту - тримання під вартою.

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