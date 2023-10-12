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Полиция: Под Одессой мужчина бросил гранату в окно бывшему своей дочери – видео, фото видео

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12.10.2023, 17:30
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В Одесской области мужчина получил подозрение в покушении на убийство и незаконном обращении с боеприпасами, сообщили в Национальной полиции. По данным следствия, фигурант бросил гранату в окно бывшему парню своей дочери.

Событие произошло в одном из сел Раздельнянской городской громады, фигуранту грозит до 15 лет заключения.

"Полицейские установили, что 47-летний местный житель во время употребления спиртных напитков с 25-летней дочерью и ее на год младшим гражданским мужем узнал, что девушка держит старые обиды на своего бывшего парня, и решил отомстить ему жесточайшим образом – лишив жизни. Злоумышленник взял ручную осколочную гранату Ф-1, поехал домой к парню и бросил ее в окно дома, выдернув чеку", – пишут правоохранители.

В результате взрыва никто не пострадал: парня дома не было, а его мать находилась в другой комнате, отмечает Нацполиция.

Повреждения получило только жилое помещение, сообщает ведомство.

Нацполиция пишет, что в тот же вечер правоохранители установили подозреваемого и задержали его по месту жительства, там во время обыска была обнаружена еще одна граната РГД-5 (ручная осколочная), сверток с веществом растительного происхождения, "похожим на каннабис", и "устройство для употребления наркотиков".

Эти находки были направлены на экспертизу, отмечают правоохранители.

В настоящее время устанавливается, где подозреваемый взял боеприпасы, пишет ведомство.

"По результатам дальнейших следственных мероприятий и экспертных выводов будет решаться вопрос о квалификации всех действий мужчины", – отметили в Нацполиции.

Правоохранители хлопочут об избрании меры пресечения фигуранту – содержание под стражей.

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Артём Джерипа
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гранатаОдессаНацполиция
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