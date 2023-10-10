ГБР: На Буковине правоохранитель со знакомыми переправлял уклонистов в Румынию – фото
Госбюро расследований заявляет о разоблачении преступной группы в Черновицкой области, которая занималась переправкой уклонистов в Румынию. По данным ведомства, преступную схему возглавил правоохранитель, привлекший к деятельности троих своих знакомых гражданских.
"Правоохранитель владел информацией о времени и месте несения службы пограничными нарядами. По этим данным он разрабатывал маршрут, по которому его сообщники проводили уклонистов через границу", – пишет ГБР.
Ведомство заявляет, что члены группы подыскивали желающих выехать из Украины и собирали их в Черновцах, там ждали удобного времени для их переправки через границу.
С одного человека фигуранты брали по 4500-5000 евро, но сумма зависела от личных договоренностей, отмечают правоохранители.
После сообщения от стража порядка из Черновцов группу уклонистов везли в оговоренное место, откуда ночью они нелегально пересекали границу, отмечает ГБР.
Таким образом подозреваемые переправили до 10 военнообязанных через границу, пишет ведомство.
Однако в конце сентября автомобиль с одним из фигурантов и пятью "клиентами" был остановлен пограничниками, пишут правоохранители.
Подозреваемый получил меру пресечения в виде содержания под стражей, другие участники преступной группы пытались скрываться, но были разоблачены ГБР, отмечает ведомство.
Участников группы подозревают в организации незаконной переправки лиц через государственную границу.
Им грозит до 9 лет заключения.
Правоохранитель получил меру пресечения – содержание под стражей с возможностью залога в размере 500 000 грн, вопрос меры пресечения относительно других двух фигурантов еще решается.
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