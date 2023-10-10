ГБР: На Буковине правоохранитель со знакомыми переправлял уклонистов в Румынию – фото

Госбюро расследований заявляет о разоблачении преступной группы в Черновицкой области, которая занималась переправкой уклонистов в Румынию. По данным ведомства, преступную схему возглавил правоохранитель, привлекший к деятельности троих своих знакомых гражданских.

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"Правоохранитель владел информацией о времени и месте несения службы пограничными нарядами. По этим данным он разрабатывал маршрут, по которому его сообщники проводили уклонистов через границу", – пишет ГБР.

Ведомство заявляет, что члены группы подыскивали желающих выехать из Украины и собирали их в Черновцах, там ждали удобного времени для их переправки через границу.

С одного человека фигуранты брали по 4500-5000 евро, но сумма зависела от личных договоренностей, отмечают правоохранители.

После сообщения от стража порядка из Черновцов группу уклонистов везли в оговоренное место, откуда ночью они нелегально пересекали границу, отмечает ГБР.

Таким образом подозреваемые переправили до 10 военнообязанных через границу, пишет ведомство.

Однако в конце сентября автомобиль с одним из фигурантов и пятью "клиентами" был остановлен пограничниками, пишут правоохранители.

Подозреваемый получил меру пресечения в виде содержания под стражей, другие участники преступной группы пытались скрываться, но были разоблачены ГБР, отмечает ведомство.

Участников группы подозревают в организации незаконной переправки лиц через государственную границу.

Им грозит до 9 лет заключения.

Правоохранитель получил меру пресечения – содержание под стражей с возможностью залога в размере 500 000 грн, вопрос меры пресечения относительно других двух фигурантов еще решается.

9 октября правоохранители сообщили о подозрении пограничнику, служившему в Закарпатье и оказавшемуся агентом спецслужб РФ. Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах сообщил, что речь идет о старшем лейтенанте Руслане Сыровом.

в правоохранительных органах сообщил, что речь идет о старшем лейтенанте Руслане Сыровом. ГБР заявило о разоблачении незаконной схемы в Одесском районном ТЦК, которая помогала депутатам и их родственникам избежать мобилизации.

Ведомство сообщило о разоблачении в Ивано-Франковске схем фиктивного зачисления на службу в подразделения охраны ТЦК родственников руководства города, а также футболистов местного профессионального клуба из Прикарпатья.

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