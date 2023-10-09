Правоохранители проводят досудебное расследование по избиению мужчины в помещении Черновицкого областного территориального центра комплектования, сообщает Госбюро расследований.

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"Видео инцидента сегодня было распространено рядом телеграмм-каналов, однако события происходили еще 30 июля 2022 года. На следующий же день Нацполиция открыла уголовное производство и начала досудебное расследование. В августе 2023 дело передали Государственному бюро расследований", – пишет ведомство.

В рамках расследования изучаются действия работников ТЦК и правоохранителей по применению силы к гражданину, потерпевший получил легкие телесные повреждения, отмечает ГБР.

Были установлены личности всех фигурантов, присутствующих на видео, сообщают правоохранители.

ГБР пишет, что сейчас расследование продолжается , решается вопрос о подозрении в нанесении умышленных легких телесных повреждений, превышении военным должностным лицом власти, совершенной в условиях военного положения, похищение человека, сопровождавшееся причинением ему физических страданий.

Фигурантам грозит до 12 лет тюрьмы.

Ранее СМИ и Telegram-каналы распространили видео с избиением мужчины в ТЦК.

"По информации анонимного источника, патрульные привезли мужчину в Черновицкий городской центр комплектования. Там были трое работников центра и посторонний мужчина. В присутствии патрульных они, по данным источника, совершали физическое и психологическое насилие над мужчиной, чтобы он подписал повестку. На видео видно, что люди в форме и мужчина в гражданской одежде в присутствии полиции бьют мужчину", – пишет Суспільне.

Момент избиения мужчины лицом в гражданской одежде и человеком в военной форме на видео:

В Черновицком областном ТЦК сообщили, что это событие произошло 31 июля, но сообщение об открытии уголовного производства не поступало в ведомство.

В связи с опубликованным видео и наличием производства проводится служебная проверка, чтобы установить обстоятельства происшествия, сообщили в ТЦК.

20 сентября правоохранители начали расследование инцидента в одном из военкоматов во Львовской области, после того, как по сети начали распространяться кадры с избиением мужчины, как утверждается, работниками ТЦК в Самборе.

В тот же день ДБР задержал заместителя начальника одного из отделов Самборского районного ТЦК и военнослужащего-водителя этого отдела. По данным следствия, эти военные причастны к избиению мужчины и незаконному содержанию его в помещении военкомата.

9 октября ведомство сообщило о начале расследования фактов избиения мобилизованных в военкомате Тернополя.

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