Правоохоронці здійснюють досудове розслідування щодо побиття чоловіка у приміщенні Чернівецького обласного територіального центру комплектування, повідомляє Держбюро розслідувань.

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"Відео інциденту сьогодні було поширено низкою телеграм-каналів, однак події відбувались ще 30 липня 2022 року. Наступного ж дня Нацполіція відкрила кримінальне провадження та розпочала досудове розслідування. У серпні 2023 року справу передали Державному бюро розслідувань", – пише відомство.

У межах розслідування вивчаються дії працівників ТЦК та правоохоронців стосовно застосування сили до громадянина, потерпілий отримав легкі тілесні ушкодження, зазначають у ДБР.

Були встановлені особи всіх фігурантів, присутніх на відео, повідомляють правоохоронці.

У ДБР пишуть, що наразі розслідування триває, вирішується питання про підозру у завданні умисних легких тілесних ушкоджень, перевищенні військовою службовою особою влади, вчиненому в умовах воєнного стану, викраденні людини, що супроводжувалося заподіянням їй фізичних страждань.

Фігурантам загрожує до 12 років ув'язнення.

Раніше ЗМІ та Telegram-канали поширили відео з побиттям чоловіка у ТЦК.

"За інформацією анонімного джерела, патрульні привезли чоловіка до Чернівецького міського центру комплектування. Там були троє працівників центру та сторонній чоловік. У присутності патрульних вони, за даними джерела, вчиняли фізичне та психологічне насилля над чоловіком, аби він підписав повістку. На відео видно, що люди у формі та чоловік у цивільному одязі у присутності поліції бʼють чоловіка", – пише Суспільне.

Момент побиття чоловіка особою в цивільному одязі та людиною у військовій формі є на відео:

У Чернівецькому обласному ТЦК повідомили, що ця подія відбулась 31 липня, але повідомлення про відкриття кримінального провадження не надходило до відомства.

У зв'язку з опублікованим відео та наявністю провадження проводиться службова перевірка, аби встановити обставини події, повідомили в ТЦК.

20 вересня правоохоронці розпочали розслідування інциденту в одному з військкоматів на Львівщині, після того, як мережею почали ширитися кадри з побиттям чоловіка, як стверджується, працівниками ТЦК у Самборі.

Того самого дня ДБР затримало заступника начальника одного з відділів Самбірського районного ТЦК та військовослужбовця-водія цього відділу. За даними слідства, ці військові причетні до побиття чоловіка та незаконного утримання його у приміщенні військкомату.

9 жовтня відомство повідомило про початок розслідування фактів побиття мобілізованих у військкоматі Тернополя.

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