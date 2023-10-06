Госбюро расследований заявляет о разоблачении незаконной схемы в Одесском районном территориальном центре комплектования, которая помогала депутатам и их родственникам избежать мобилизации.

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По данным следствия, военнослужащий районного ТЦК за деньги помогал сниматься с военного учета мужчинам призывного возраста, а основными клиентами были "народные избранники и приближенный круг лиц".

ГБР отмечает, что за $12 000 им придумывали диагнозы и готовили документы о непригодности к военной службе, что позволяло беспрепятственно снимать уклонистов с военного учета.

В поиске "VIP-клиентов" помогала знакомая сотрудница ТЦК, работающая начальницей одного из управлений органов местного самоуправления области, отмечает ведомство.

Кроме этого, женщина отвечала за расчет и бухгалтерию "схемы", пишут правоохранители.

Следствие задокументировало, что по такой схеме фигуранты "помогли" оказаться непригодными к службе по меньшей мере 10 "VIP-уклонистам".

5 октября правоохранители задержали чиновницу и военного при получении ими $ 12 000 оплаты от очередного клиента, сообщает ГБР.

Следствие устанавливает полный круг причастных к сделке.

Задержанным сообщили о подозрении в получении должностным лицом неправомерной выгоды, решается вопрос о мере пресечения и отстранении их от должности.

Фигурантам грозит до 10 лет тюрьмы.

ГБР заявило о разоблачении в Ивано-Франковске схем фиктивного зачисления на службу в подразделения охраны ТЦК родственников руководства города, а также футболистов местного профессионального клуба из Прикарпатья.

Ведомство утверждает, что в Виннице сотрудники местного ТЦК за деньги придумывали украинским мужчинам "диагнозы", что делало их непригодными к службе и позволяло выезжать за границу во время военного положения.

Глава Минцифры сообщил, что единственный электронный реестр военнообязанных "Оберег" уже функционирует, идет работа по наполнению его информацией.

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