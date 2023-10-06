Держбюро розслідувань заявляє про викриття незаконної схеми в Одеському районному територіальному центрі комплектування, котра допомагала депутатам та їх родичам уникнути мобілізації.
За даними слідства, військовослужбовець районного ТЦК за гроші допомагав зніматися з військового обліку чоловікам призовного віку, а основними клієнтами були "народні обранці та їхнє наближене коло осіб".
ДБР зазначає, що за $12 000 їм вигадували діагнози й готували документи про непридатність до військової служби, а це дозволяло безперешкодно знімати ухилянтів з військового обліку.
У пошуку "VIP-клієнтів" допомагала знайома працівника ТЦК, яка працює начальницею одного з управлінь органів місцевого самоврядування області, зазначає відомство.
Окрім цього жінка відповідала за розрахунок і бухгалтерію "схеми", пишуть правоохоронці.
Слідство задокументувало, що за такою схемою фігуранти "допомогли" стати непридатними до служби щонайменше 10 "VIP-ухилянтам".
5 жовтня правоохоронці затримали посадовицю і військового під час одержання ними $12 000 оплати від чергового клієнта, повідомляє ДБР.
Наразі слідство встановлює повне коло причетних до оборудки.
Затриманим повідомили про підозру в одержанні службовою особою неправомірної вигоди, вирішується питання про запобіжний захід і відсторонення їх від посади.
Фігурантам загрожує до 10 років ув'язнення.
- ДБР заявило про викриття в Івано-Франківську схеми фіктивного зарахування на службу до підрозділів охорони ТЦК родичів керівництва міста, а також футболістів місцевого професійного клубу з Прикарпаття.
- Відомство стверджує, що у Вінниці працівники місцевого ТЦК за гроші вигадували українським чоловікам "діагнози", що робило їх непридатними до служби та дозволяло виїжджати за кордон під час воєнного стану.
- Глава Мінцифри повідомив, що єдиний електронний реєстр військовозобов'язаних "Оберіг" уже функціонує, йде робота щодо наповнення його інформацією.
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