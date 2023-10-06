Держбюро розслідувань заявляє про викриття незаконної схеми в Одеському районному територіальному центрі комплектування, котра допомагала депутатам та їх родичам уникнути мобілізації.

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За даними слідства, військовослужбовець районного ТЦК за гроші допомагав зніматися з військового обліку чоловікам призовного віку, а основними клієнтами були "народні обранці та їхнє наближене коло осіб".

ДБР зазначає, що за $12 000 їм вигадували діагнози й готували документи про непридатність до військової служби, а це дозволяло безперешкодно знімати ухилянтів з військового обліку.

У пошуку "VIP-клієнтів" допомагала знайома працівника ТЦК, яка працює начальницею одного з управлінь органів місцевого самоврядування області, зазначає відомство.

Окрім цього жінка відповідала за розрахунок і бухгалтерію "схеми", пишуть правоохоронці.

Слідство задокументувало, що за такою схемою фігуранти "допомогли" стати непридатними до служби щонайменше 10 "VIP-ухилянтам".

5 жовтня правоохоронці затримали посадовицю і військового під час одержання ними $12 000 оплати від чергового клієнта, повідомляє ДБР.

Наразі слідство встановлює повне коло причетних до оборудки.

Затриманим повідомили про підозру в одержанні службовою особою неправомірної вигоди, вирішується питання про запобіжний захід і відсторонення їх від посади.

Фігурантам загрожує до 10 років ув'язнення.

ДБР заявило про викриття в Івано-Франківську схеми фіктивного зарахування на службу до підрозділів охорони ТЦК родичів керівництва міста, а також футболістів місцевого професійного клубу з Прикарпаття.

Відомство стверджує, що у Вінниці працівники місцевого ТЦК за гроші вигадували українським чоловікам "діагнози", що робило їх непридатними до служби та дозволяло виїжджати за кордон під час воєнного стану.

Глава Мінцифри повідомив, що єдиний електронний реєстр військовозобов'язаних "Оберіг" уже функціонує, йде робота щодо наповнення його інформацією.

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