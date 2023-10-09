Старший лейтенант пограничников сбежал в РФ и получил подозрение – источник

Правоохранители сообщили о подозрении пограничнику, служившему в Закарпатье и оказавшемуся агентом спецслужб РФ, пишет Госбюро расследований. О подозрении сообщено заочно, поскольку фигурант сбежал в Россию. Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах сообщил, что речь идет о старшем лейтенанте Руслане Сыровом.

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Подозреваемый – уроженец Луганска, прибывший на службу в Закарпатье в июне 2022 года из Лисичанска, а уже в августе его назначили начальником группы киберзащиты отделения связи одного из подразделений границы, пишет ГБР.

По предварительным данным, доступа к государственной тайне у этого военнослужащего не было, отмечает ведомство.

Согласно оперативным данным, недавно фигурант в составе группы уклонистов незаконно пересек границу с Венгрией.

Уже через несколько дней после этого в одном из российских пабликов появилась информация, что подозреваемый длительное время работал агентом российских спецслужб и находится в Москве, отмечает ГБР.

"Россияне утверждали, что он вел подрывную деятельность против Украины, и обещали впоследствии выложить большое интервью с предателем", – пишут правоохранители.

Фигуранту сообщили о подозрении в дезертирстве, готовится подозрение в государственной измене.

Ему грозит пожизненное заключение.

Сейчас проверяются контакты фигуранта и его возможности передачи секретных данных, заключает ведомство.

О подозрении ГБР сообщило в сотрудничестве со Службой безопасности Украины и Госпогранслужбой.

Ранее о бегстве Сырового сообщила в Facebook журналистка Зоя Казанжи. Также она добавляла его фото:

По ее словам, подозреваемый заполонил собой российские медиа и имел "бенефис" на российских каналах.

Он работал с 2009 года в Луганском пограничном отряде, где начинал работать радиотелеграфистом, сообщила журналистка.

Пока он находится в Москве вместе с семьей, отметила она.

"Теперь рассказывает на камеры, как он долго занимался подрывной деятельностью и сбором важной информации для российских спецслужб. Как помогал "ополченцам" Донбасса. С 2014 года, рассказывает, установил контакт с врагами, помог одноклассник. Говорит также, что благодаря данным, какие он передал, было обнаружено местонахождение 128 бригады. И еще называет многое. Не хочу даже писать", – сообщила Казанжи.

Россияне утверждают, что благодаря беглецу удалось получить доступ к "многим закрытым базам и узлам связи пограничников", и называют его "наш разведчик", отметила журналистка.

Пожизненное заключение получил агент Федеральной службы безопасности РФ, наводивший российские ракеты на оборонный завод в Запорожской области, сообщает СБУ.

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