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Старший лейтенант прикордонників втік до РФ та отримав підозру – джерело

Этот материал также доступен на русском
09.10.2023, 15:45
Старший лейтенант прикордонників втік до РФ та отримав підозру – джерело - Фото
Фото: ДБР

Правоохоронці повідомили про підозру прикордоннику, який служив на Закарпатті та виявився агентом спецслужб РФ, пише Держбюро розслідувань. Про підозру повідомлено заочно, оскільки фігурант утік до Росії. Співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах повідомив, що йдеться про старшого лейтенанта Руслана Сирового.

Підозрюваний – уродженець Луганська, який прибув на службу на Закарпаття у червні 2022 року з Лисичанська, а вже у серпні його призначили начальником групи кіберзахисту відділення зв'язку одного з підрозділів кордону, пише ДБР.

За попередніми даними, доступу до державної таємниці цей військовослужбовець не мав, зауважує відомство.

Згідно з оперативними даними, нещодавно фігурант у складі групи ухилянтів незаконно перетнув кордон з Угорщиною.

Вже за декілька днів після цього в одному з російських пабліків з'явилась інформація, що підозрюваний тривалий час працював агентом російських спецслужб й наразі перебуває у Москві, зазначає ДБР.

"Росіяни стверджували, що він вів підривну діяльність проти України, й обіцяли згодом викласти велике інтерв’ю зі зрадником", – пишуть правоохоронці.

Фігуранту повідомили про підозру у дезертирстві, також готується підозра у державній зраді.

Йому загрожує довічне ув'язнення.

Зараз перевіряються контакти фігуранта та його можливості стосовно передання таємних даних, підсумовує відомство.

Про підозру ДБР повідомило у співпраці зі Службою безпеки України та Держприкордонслужбою.

Раніше про втечу Сирового повідомила у Facebook журналістка Зоя Казанжи. Також вона додавала його фото:

За її словами, підозрюваний заполонив собою російські медіа та мав "бенефіс" на російських каналах.

Він працював з 2009 року у Луганському прикордонному загоні, де починав працювати радіотелеграфістом, повідомила журналістка.

Наразі він перебуває у Москві разом з родиною, зауважила вона.

"Тепер розповідає на камери, як він довго займався підривною діяльністю і збором важливої інформації для російських спецслужб. Як допомагав "ополченцям" Донбасу. З 2014 року, розповідає, встановив контакт з ворогами, допоміг однокласник. Каже також, що завдяки даним, які він передав, було виявлено місцеперебування 128 бригади. І ще називає багато чого. Не хочу навіть писати", – повідомила Казанжи.

Росіяни стверджують, що завдяки утікачеві вдалося отримати доступ до "багатьох закритих баз і вузлів звʼязку прикордонників", та називають його "наш разведчик", зазначила журналістка.

  • Довічне ув’язнення отримав агент Федеральної служби безпеки РФ, який наводив російські ракети на оборонний завод у Запорізькій області, повідомляє СБУ.

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Артем Джеріпа, Юрій Смірнов
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