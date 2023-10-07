Служба безпеки України повідомляє про знешкодження злочинного угруповання, яке займалась рекетом у Закарпатській області. Відомство пише, що під час спецоперації затримано лідера банди – чинного депутата обласної ради від забороненої партії ОПЗЖ, який у злочинному середовищі має статус кримінального авторитета. Також він є кумом екснардепа та підозрюваного у держзраді Віктора Медведчука, зауважує СБУ.

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Відомство повідомляє, що затриманий є давнім соратником та кумом Медведчука, той своєю чергою призначив фігуранта керівником обласного осередку забороненої ОПЗЖ.

За інформацією з відкритих джерел, главою обласного осередку забороненої ОПЗЖ та депутатом облради на Закарпатті був Іван Чубирко. Відомство не називає імені затриманого.

У березні 2022 року фігурант планував стати народним депутатом замість свого однопартійця - втікача, підозрюваного в держзраді Іллі Киви, якого було позбавлено депутатського мандата, зауважує СБУ.

За даними слідства, затриманий організував банду, яка намагалась "тримати в страху" мешканців області та "вибивала" з них гроші.

"Для цього вони створювали штучні конфліктні ситуації або вигадані "комерційні" спори, а потім вимагали гроші за їх вирішення. У разі відмови платити "данину" – бандити погрожували потерпілим насильством та "конфіскацією" приватного майна", – пояснює відомство.

Задокументовано, що депутат разом зі своєю "правою рукою" (ще одним кримінальним авторитетом) вимагали з місцевого підприємця $135 000, пише СБУ.

Аби змусити чоловіка віддати гроші, поплічник ватажка банди викрав у нього автомобіль та обіцяв повернути, якщо вся сума вигаданого "боргу" буде виплачена, зазначають правоохоронці.

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Відомство пише, що затримало депутата та його спільника "на гарячому", коли їм передавали першу частину грошей ($20 000) від постраждалого підприємця.

Під час обшуків за місцями роботи та проживання затриманих були виявлені речові докази злочинної діяльності, повідомляє СБУ.

Наразі фігурантів затримано, їм готується повідомлення про підозру за вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану та за незаконне заволодіння транспортним засобом.

Їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу – тримання під вартою. Розслідування триває, підсумовує СБУ.

СБУ повідомила нейтралізацію потужного злочинного угруповання, яке намагалось тримати в страху мешканців Вінницької області. Внаслідок спецоперації був затриманий лідер банди – так званий "смотрящий" за областю.

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