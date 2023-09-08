Броньований Mersedes Медведчука зник, його розшукують – документи, фото
Оголошено у розшук броньований Mercedes-Benz S500 4 Matic екснардепа й підозрюваного у держзраді Віктора Медведчука, повідомляє проєкт "Схеми" з посиланням на відповідь від Офісу генерального прокурора.
Слідчий суддя Личаківського райсуду Львова наклав арешт на майно Медведчука, зокрема й на цей Mercedes, йдеться у документі.
Проте цей автомобіль оголошено у розшук згідно з постановою слідчого, і наразі його місцеперебування невідоме, відповіли "Схемам" в ОГПУ.
Видання додає фото документа:
Також журналісти "Схем" звернулися до Держбюро розслідувань, у відомстві відмовилися повідомляти будь-яку інформацію, пославшись на таємницю досудового розслідування.
Слідчі ДБР проводили досудове розслідування у справі щодо Медведчука.
Видання додає фото цього "Мерседеса":
- Україна віддала Росії Медведчука у вересні 2022 року в обмін на 200 військовослужбовців, захоплених у полон у Маріуполі.
- Наприкінці літа 2022 року у Львівській області суд заарештував три земельні ділянки Марченко, а до того – понад сотню об'єктів майна родини Медведчуків.
- У лютому 2023 року суд в Івано-Франківську наклав арешт на українські активи Оксани Марченко, дружини підозрюваного у держзраді Віктора Медведчука. Їхня вартість оцінюється у 5,6 млрд грн.
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