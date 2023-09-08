Броньований Mersedes Медведчука зник, його розшукують – документи, фото

Оголошено у розшук броньований Mercedes-Benz S500 4 Matic екснардепа й підозрюваного у держзраді Віктора Медведчука, повідомляє проєкт "Схеми" з посиланням на відповідь від Офісу генерального прокурора.

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Слідчий суддя Личаківського райсуду Львова наклав арешт на майно Медведчука, зокрема й на цей Mercedes, йдеться у документі.

Проте цей автомобіль оголошено у розшук згідно з постановою слідчого, і наразі його місцеперебування невідоме, відповіли "Схемам" в ОГПУ.

Видання додає фото документа:

Також журналісти "Схем" звернулися до Держбюро розслідувань, у відомстві відмовилися повідомляти будь-яку інформацію, пославшись на таємницю досудового розслідування.

Слідчі ДБР проводили досудове розслідування у справі щодо Медведчука.

Видання додає фото цього "Мерседеса":

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