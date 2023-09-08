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Бронированный Mersedes Медведчука исчез, его разыскивают – документы, фото

Цей матеріал також доступний українською
08.09.2023, 19:58
Бронированный Mersedes Медведчука исчез, его разыскивают – документы, фото - Фото
Виктор Медведчук (Фото: EPA)

Объявлен в розыск бронированный Mercedes-Benz S500 4 Matic экс-нардепа и подозреваемого в госизмене Виктора Медведчука, сообщает проект "Схемы" со ссылкой на ответ от Офиса генерального прокурора.

Следственный судья Лычаковского райсуда Львова наложил арест на имущество Медведчука, в том числе и на этот Mercedes, говорится в документе.

Однако этот автомобиль объявлен в розыск согласно постановлению следователя, и пока его местонахождение неизвестно, ответили "Схемам" в ОГПУ.

Издание добавляет фото документа:

Документ: Схемы

Также журналисты "Схем" обратились в Госбюро расследований, в ведомстве отказались сообщать какую-либо информацию, сославшись на тайну досудебного расследования.

Следователи ГБР проводили досудебное расследование по делу Медведчука.

Издание добавляет фото этого "Мерседеса":

Коллаж: Схемы

Читайте также: Арестованные автомобили родственников Медведчука и Козака начали передавать Вооруженным Силам

Артём Джерипа
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арестMercedesвиктор медведчукрадио свободаОфис генпрокурора
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