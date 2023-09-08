Бронированный Mersedes Медведчука исчез, его разыскивают – документы, фото
Объявлен в розыск бронированный Mercedes-Benz S500 4 Matic экс-нардепа и подозреваемого в госизмене Виктора Медведчука, сообщает проект "Схемы" со ссылкой на ответ от Офиса генерального прокурора.
Следственный судья Лычаковского райсуда Львова наложил арест на имущество Медведчука, в том числе и на этот Mercedes, говорится в документе.
Однако этот автомобиль объявлен в розыск согласно постановлению следователя, и пока его местонахождение неизвестно, ответили "Схемам" в ОГПУ.
Издание добавляет фото документа:
Также журналисты "Схем" обратились в Госбюро расследований, в ведомстве отказались сообщать какую-либо информацию, сославшись на тайну досудебного расследования.
Следователи ГБР проводили досудебное расследование по делу Медведчука.
Издание добавляет фото этого "Мерседеса":
- Украина отдала России Медведчука в сентябре 2022 года в обмен на 200 военнослужащих, захваченных в плен в Мариуполе.
- В конце лета 2022 года во Львовской области суд арестовал три земельных участка Марченко, а до этого – более сотни объектов имущества семьи Медведчук.
- В феврале 2023 года суд в Ивано-Франковске наложил арест на украинские активы Оксаны Марченко, жены подозреваемого в госизмене Виктора Медведчука. Их стоимость оценивается в 5,6 млрд грн.
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