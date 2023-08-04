"Наводив "Гради" на ЗСУ". Затримано соратника екснардепа Киви – фото

Служба безпеки України затримала у Полтавській області соратника підозрюваного у держзраді екснардепа Іллі Киви. Його звинувачують у наведенні російських систем залпового вогню "Град" на позиції ЗСУ під Донецьком, йдеться у повідомленні відомства.

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Обвинувачуваний є депутатом однієї із селищних рад Полтавщини.

Він входив до близького оточення екснардепа Киви від забороненої партії ОПЗЖ і звертався до нього щодо вирішення бізнесових справ, зазначає СБУ.

За даними слідства, депутат "в темну" використовував своїх знайомих, які виконували бойові завдання на Донецькому напрямку.

У такий спосіб він отримував розвіддані про дислокацію українських військ, пише відомство.

Отримані дані він позначав на електронних мапах і публікував на власній сторінці у Facebook, яку активно моніторили представники спецслужб РФ, повідомляють правоохоронці.

Загарбники використовували цю інформацію для коригування обстрілів позицій Сил оборони, зокрема зі ствольної та реактивної артилерії.

Також обвинувачений публікував у соцмережах власні коментарі, в яких намагався дискредитувати командний склад підрозділів ЗСУ, пише відомство.

Слідство встановило, що дописи депутата неодноразово використовували російські пропагандистські телеканали для підготовки фейкових сюжетів про війну.

Обвинуваченому повідомили про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших українських військових формувань.

Йому загрожує до 8 років ув'язнення.

Зараз він перебуває під вартою без права внесення застави.

Правоохоронці перевіряють дані про можливу співпрацю обвинуваченого з екснардепом-утікачем Кивою після початку широкомасштабного вторгнення РФ.

6 березня 2022 року Офіс генпрокурора повідомив про підозру Киві у держзраді.

20 квітня правоохоронці отримали санкцію суду на досудове розслідування проти Киви, який утік до Росії та звідти публічно підтримує війну проти України. Це рішення відкрило можливість заочного суду над ним.

У жовтні 2022 року було заарештовано соратника Киви, який "полював" на локації українського ППО у Дніпрі. Також у Києві знешкодили банду екснардепа.

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