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"Наводил "Грады" на ВСУ". Задержан соратник экс-нардепа Кивы – фото

Цей матеріал також доступний українською
04.08.2023, 11:57
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала  в Полтавской области соратника подозреваемого в госизмене экс-нардепа Ильи Кивы. Его обвиняют в наведении российских систем залпового огня "Град" на позиции ВСУ под Донецком, говорится в сообщении ведомства.

Обвиняемый является депутатом одного из поселковых советов Полтавской области.

Он входил в близкое окружение экс-нардепа Кивы от запрещенной партии ОПЗЖ и обращался к нему о решении бизнес-дел, отмечает СБУ.

По данным следствия, депутат "в темную" использовал своих знакомых, выполнявших боевые задания на Донецком направлении.

Таким образом, он получал разведданные о дислокации украинских войск, пишет ведомство.

Полученные данные он отмечал на электронных картах и публиковал на своей странице в Facebook, которую активно мониторили представители спецслужб РФ, сообщают правоохранители.

Захватчики использовали эту информацию для корректировки обстрелов позиций сил обороны, в том числе из ствольной и реактивной артиллерии.

Также обвиняемый публиковал в соцсетях свои комментарии, в которых пытался дискредитировать командный состав подразделений ВСУ, пишет ведомство.

Следствие установило, что сообщения депутата неоднократно использовали российские пропагандистские телеканалы для подготовки фейковых сюжетов о войне.

Обвиняемому сообщили о подозрении в несанкционированном распространении информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или других украинских военных формирований.

Ему грозит до 8 лет заключения.

В настоящее время он находится под стражей без права внесения залога.

Правоохранители проверяют данные о возможном сотрудничестве обвиняемого с беглым экс-нардепом Кивой после начала широкомасштабного вторжения РФ.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

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Артём Джерипа
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