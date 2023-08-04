"Наводил "Грады" на ВСУ". Задержан соратник экс-нардепа Кивы – фото
Служба безопасности Украины задержала в Полтавской области соратника подозреваемого в госизмене экс-нардепа Ильи Кивы. Его обвиняют в наведении российских систем залпового огня "Град" на позиции ВСУ под Донецком, говорится в сообщении ведомства.
Обвиняемый является депутатом одного из поселковых советов Полтавской области.
Он входил в близкое окружение экс-нардепа Кивы от запрещенной партии ОПЗЖ и обращался к нему о решении бизнес-дел, отмечает СБУ.
По данным следствия, депутат "в темную" использовал своих знакомых, выполнявших боевые задания на Донецком направлении.
Таким образом, он получал разведданные о дислокации украинских войск, пишет ведомство.
Полученные данные он отмечал на электронных картах и публиковал на своей странице в Facebook, которую активно мониторили представители спецслужб РФ, сообщают правоохранители.
Захватчики использовали эту информацию для корректировки обстрелов позиций сил обороны, в том числе из ствольной и реактивной артиллерии.
Также обвиняемый публиковал в соцсетях свои комментарии, в которых пытался дискредитировать командный состав подразделений ВСУ, пишет ведомство.
Следствие установило, что сообщения депутата неоднократно использовали российские пропагандистские телеканалы для подготовки фейковых сюжетов о войне.
Обвиняемому сообщили о подозрении в несанкционированном распространении информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или других украинских военных формирований.
Ему грозит до 8 лет заключения.
В настоящее время он находится под стражей без права внесения залога.
Правоохранители проверяют данные о возможном сотрудничестве обвиняемого с беглым экс-нардепом Кивой после начала широкомасштабного вторжения РФ.
- 6 марта 2022 года Офис генпрокурора сообщил о подозрении Киве в госизмене.
- 20 апреля правоохранители получили санкцию суда на досудебное расследование против сбежавшего в Россию Кивы, оттуда публично поддерживающего войну против Украины. Это решение открыло возможность заочного суда над ним.
- В октябре 2022 года был арестован соратник Кивы, который "охотился" на локации украинского ПВО в Днепре. Также в Киеве обезвредили банду экс-нардепа.
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