Арестован соратник Кивы: он остался в Днепре, чтобы "охотиться" на украинскую ПВО – СБУ

Служба безопасности Украины заявила о задержании соратника подозреваемого в госизмене бывшего народного депутата Ильи Кивы. Соратник Кивы "охотился" за локациями украинских систем противовоздушной обороны в Днепре, сообщает пресс-служба СБУ.

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По данным украинской спецслужбы, представитель ближайшего окружения Кивы остался в Днепре после начала полномасштабного вторжения России для проведения подрывной деятельности в пользу россиян.

В первую очередь, по данным СБУ, соратник Кивы пытался выявить и передать агрессору геолокации украинских подразделений ПВО.

По данным контрразведки СБУ, предателем является местный бизнесмен в сфере IT, который в 2014 году познакомился с Кивой и возглавил одно из городских общественных объединений, подконтрольное руководству запрещенной партии ОПЗЖ.

По данным СБУ, он собирал информацию о местоположениях и перемещениях подразделений ВСУ, а также передавал захватчикам координаты объектов критической инфраструктуры. Эти данные армия РФ использовала для ракетных ударов по городу и планирования диверсий.

Задержанному сообщили о подозрении по статье о госизмене, совершенной в условиях военного положения. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

6 марта Офис генпрокурора сообщил о подозрении Киве в госизмене.

20 апреля правоохранительные органы получили санкцию суда на досудебное расследование против Кивы, который бежал в Россию и оттуда публично поддерживает войну против Украины. Это решение открыло возможность для заочного суда над ним.

7 октября СБУ заявила о нейтрализации криминальной группировки в Киеве, которая действовала под руководством Кивы.

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Оксана Житнюк

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