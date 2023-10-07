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СБУ: Задержан кум Медведчука, его банда занималась рэкетом – видео, фото видео

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07.10.2023, 14:24
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Служба безопасности Украины сообщает об обезвреживании преступной группировки, занимавшейся рэкетом в Закарпатской области. Ведомство пишет, что во время спецоперации задержан лидер банды – действующий депутат областного совета от запрещенной партии ОПЗЖ, который в преступной среде имеет статус криминального авторитета. Также он является кумом экс-нардепа и подозреваемого в госизмене Виктора Медведчука, отмечает СБУ.

Ведомство сообщает, что задержанный является давним соратником и кумом Медведчука, тот в свою очередь назначил фигуранта руководителем областной ячейки запрещенной ОПЗЖ.

По информации из открытых источников, главой областной ячейки запрещенной ОПЗЖ и депутатом обласовета на Закарпатье являлся Иван Чубирко. Ведомство не называет имени задержанного.

В марте 2022 года фигурант планировал стать народным депутатом вместо своего однопартийца – беглеца, подозреваемого в госизмене Ильи Кивы, который был лишен депутатского мандата, отмечает СБУ.

По данным следствия, задержанный организовал банду, которая пыталась "держать в страхе" жителей области и "выбивала" из них деньги.

"Для этого они создавали искусственные конфликтные ситуации или вымышленные "коммерческие" споры, а затем требовали деньги за их разрешение. В случае отказа платить "дань" – бандиты угрожали потерпевшим насилием и "конфискацией" частного имущества", – объясняет ведомство.

Задокументировано, что депутат вместе со своей "правой рукой" (еще одним криминальным авторитетом) требовали с местного предпринимателя $135 000, пишет СБУ.

Чтобы заставить мужчину отдать деньги, пособник главаря банды угнал у него автомобиль и обещал вернуть, если вся сумма вымышленного "долга" будет выплачена, отмечают правоохранители.

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Ведомство пишет, что задержало депутата и его сообщника "с поличным", когда им передавали первую часть денег ($20 000) от пострадавшего предпринимателя.

В ходе обысков по местам работы и проживания задержанных были обнаружены вещественные доказательства преступной деятельности, сообщает СБУ.

В настоящее время фигуранты задержаны, им готовится сообщение о подозрении за вымогательство, совершенное организованной группой в условиях военного положения и за незаконное завладение транспортным средством.

Им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Решается вопрос об избрании им меры пресечения – содержания под стражей. Расследование продолжается, констатирует СБУ.

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Артём Джерипа
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