ДБР: На Буковині правоохоронець зі знайомими переправляв ухилянтів до Румунії – фото

Держбюро розслідувань заявляє про викриття злочинної групи у Чернівецькій області, яка займалась переправленням ухилянтів до Румунії. За даними відомства, злочинну схему очолив правоохоронець, що залучив до діяльності трьох своїх знайомих цивільних.

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"Правоохоронець володів інформацією про час та місце несення служби прикордонними нарядами. За цими даними він розробляв маршрут, по якому його спільники проводили ухилянтів через кордон", – пише ДБР.

Відомство заявляє, що члени групи підшукували охочих виїхати з України та збирали їх у Чернівцях, там чекали слушного часу для їх переправлення через кордон.

З однієї людини фігуранти брали по 4500-5000 євро, але сума залежала від особистих домовленостей, зауважують правоохоронці.

Після повідомлення від правоохоронця з Чернівців групу ухилянтів везли до обумовленого місця, звідки вночі вони нелегально перетинали кордон, зазначає ДБР.

У такий спосіб підозрювані переправили до 10 військовозобов'язаних через кордон, пише відомство.

Утім, наприкінці вересня автівка з одним з фігурантів та п'ятьма "клієнтами" була зупинена прикордонниками, пишуть правоохоронці.

Підозрюваний отримав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, інші учасники злочинної групи намагалися переховуватись, але були викриті ДБР, зазначає відомство.

Учасників групи підозрюють в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон.

Їм загрожує до 9 років ув'язнення.

Правоохоронець отримав запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю застави у розмірі 500 000 грн, питання запобіжного заходу щодо інших двох фігурантів ще вирішується.

9 жовтня правоохоронці повідомили про підозру прикордоннику, який служив на Закарпатті та виявився агентом спецслужб РФ. Співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах повідомив, що йдеться про старшого лейтенанта Руслана Сирового.

у правоохоронних органах повідомив, що йдеться про старшого лейтенанта Руслана Сирового. ДБР заявило про викриття незаконної схеми в Одеському районному ТЦК, котра допомагала депутатам та їх родичам уникнути мобілізації.

Відомство повідомило про викриття в Івано-Франківську схеми фіктивного зарахування на службу до підрозділів охорони ТЦК родичів керівництва міста, а також футболістів місцевого професійного клубу з Прикарпаття.

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