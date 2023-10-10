ДБР: На Буковині правоохоронець зі знайомими переправляв ухилянтів до Румунії – фото
Держбюро розслідувань заявляє про викриття злочинної групи у Чернівецькій області, яка займалась переправленням ухилянтів до Румунії. За даними відомства, злочинну схему очолив правоохоронець, що залучив до діяльності трьох своїх знайомих цивільних.
"Правоохоронець володів інформацією про час та місце несення служби прикордонними нарядами. За цими даними він розробляв маршрут, по якому його спільники проводили ухилянтів через кордон", – пише ДБР.
Відомство заявляє, що члени групи підшукували охочих виїхати з України та збирали їх у Чернівцях, там чекали слушного часу для їх переправлення через кордон.
З однієї людини фігуранти брали по 4500-5000 євро, але сума залежала від особистих домовленостей, зауважують правоохоронці.
Після повідомлення від правоохоронця з Чернівців групу ухилянтів везли до обумовленого місця, звідки вночі вони нелегально перетинали кордон, зазначає ДБР.
У такий спосіб підозрювані переправили до 10 військовозобов'язаних через кордон, пише відомство.
Утім, наприкінці вересня автівка з одним з фігурантів та п'ятьма "клієнтами" була зупинена прикордонниками, пишуть правоохоронці.
Підозрюваний отримав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, інші учасники злочинної групи намагалися переховуватись, але були викриті ДБР, зазначає відомство.
Учасників групи підозрюють в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон.
Їм загрожує до 9 років ув'язнення.
Правоохоронець отримав запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю застави у розмірі 500 000 грн, питання запобіжного заходу щодо інших двох фігурантів ще вирішується.
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