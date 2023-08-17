Промислові обсяги мефедрону. Затримано наркоторговців з рекордною кількістю товару: фото

Служба безпеки України повідомила про затримання наркоторговців у Київській області, у яких вилучено рекордні за останні роки 20 тонн "товару". Злочинне угруповання збувало гуртові партії важких наркотиків та психотропів за кордон, пише відомство у Telegram.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

У зловмисників вилучено понад 20 тонн прекурсорів для виготовлення наркотиків і майже 150 кг психотропної речовини – мефедрону, пише СБУ.

Загальна сума знайденого – понад 30 млн грн.

У березні цього року СБУ повідомила про затримання організатора злочинної групи, який намагався переправити за кордон 15 кг психотропів.

Ним виявився експосадовець підрозділу Національної поліції по боротьбі з наркозлочинністю, пише відомство.



"До незаконної діяльності він залучив свого колишнього колегу, який допомагав йому підшукувати контрабандистів для прихованого перевезення заборонених речовин через так звану зеленку", – повідомляє СБУ.

На завершальному етапі спецоперації СБУ затримали на Київщині третього учасника угруповання, який забезпечував комунікацію наркоторговців зі спільниками.

Слідство пише, що фігуранти отримували "товар" для продажу з двох нарколабораторій Київській та Житомирській областей.

Там виготовлялись "промислові обсяги" мефедрону, зазначає СБУ



Затримані отримали підозру за контрабанду наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів.

Їм загрожує до 12 років ув'язнення, наразі вони під вартою.

Триває розслідування для притягнення всіх причетних до цього наркобізнесу.

У липні правоохоронці заблокували транснаціональний канал збуту еквадорського кокаїну у Львові.

На початку серпня Нацполіція повідомила про перекриття міжнародного каналу контрабанди наркотиків, було вилучено кокаїн на близько пів мільйона доларів США.

У березні 2023 року прикордонники та СБУ затримали чоловіка, який намагався ввезти в Україну півтора кілограма кокаїну вартістю понад $150 000.

Дивіться також: В одеському порту знайшли "товар" італійської мафії. У бананах був кокаїн на $10 млн – відео

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.