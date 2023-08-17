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Промислові обсяги мефедрону. Затримано наркоторговців з рекордною кількістю товару: фото

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17.08.2023, 16:55
Промислові обсяги мефедрону. Затримано наркоторговців з рекордною кількістю товару: фото - Фото
Фото: СБУ

Служба безпеки України повідомила про затримання наркоторговців у Київській області, у яких вилучено рекордні за останні роки 20 тонн "товару". Злочинне угруповання збувало гуртові партії важких наркотиків та психотропів за кордон, пише відомство у Telegram.

У зловмисників вилучено понад 20 тонн прекурсорів для виготовлення наркотиків і майже 150 кг психотропної речовини – мефедрону, пише СБУ.

Загальна сума знайденого – понад 30 млн грн.

У березні цього року СБУ повідомила про затримання організатора злочинної групи, який намагався переправити за кордон 15 кг психотропів.

Ним виявився експосадовець підрозділу Національної поліції по боротьбі з наркозлочинністю, пише відомство.

"До незаконної діяльності він залучив свого колишнього колегу, який допомагав йому підшукувати контрабандистів для прихованого перевезення заборонених речовин через так звану зеленку", – повідомляє СБУ.

На завершальному етапі спецоперації СБУ затримали на Київщині третього учасника угруповання, який забезпечував комунікацію наркоторговців зі спільниками.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Слідство пише, що фігуранти отримували "товар" для продажу з двох нарколабораторій Київській та Житомирській областей.

Там виготовлялись "промислові обсяги" мефедрону, зазначає СБУ

Затримані отримали підозру за контрабанду наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів.

Їм загрожує до 12 років ув'язнення, наразі вони під вартою.

Триває розслідування для притягнення всіх причетних до цього наркобізнесу.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

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Артем Джеріпа
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