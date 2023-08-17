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Промышленные объемы мефедрона. Задержаны наркоторговцы с рекордным числом товара: фото

Цей матеріал також доступний українською
17.08.2023, 16:55
Промышленные объемы мефедрона. Задержаны наркоторговцы с рекордным числом товара: фото - Фото
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины сообщила о задержании наркоторговцев в Киевской области, у которых изъяты рекордные за последние годы 20 тонн "товара". Преступная группировка сбывала оптовые партии тяжелых наркотиков и психотропов за границу, пишет ведомство в Telegram.

У злоумышленников изъято более 20 тонн прекурсоров для изготовления наркотиков и около 150 кг психотропного вещества – мефедрона, пишет СБУ.

Общая сумма найденного – более 30 млн грн.

В марте этого года СБУ сообщила о задержании организатора преступной группы, пытавшегося переправить за границу 15 кг психотропов.

Им оказался экс-чиновник подразделения Национальной полиции по борьбе с наркопреступностью, пишет ведомство.

"К незаконной деятельности он привлек своего бывшего коллегу, который помогал ему подыскивать контрабандистов для скрытой перевозки запрещенных веществ через так называемую зеленку", – сообщает СБУ.

На завершающем этапе спецоперации СБУ задержали в Киевской области третьего участника группировки, который обеспечивал коммуникацию наркоторговцев с сообщниками.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Следствие пишет, что фигуранты получали "товар" для продажи из двух нарколабораторий в Киевской и Житомирской областях.

Там производились "промышленные объемы" мефедрона, отмечает СБУ.

Задержанные получили подозрение за контрабанду наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств.

Им грозит до 12 лет тюрьмы, сейчас они под стражей.

Продолжается расследование для привлечения всех причастных к этому наркобизнесу.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

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Артём Джерипа
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