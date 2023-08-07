Нацполиция перекрыла международный канал контрабанды наркотиков, изъяли кокаин на около полумиллиона долларов США. Об этом сообщает ведомство Telegram.
Обвиняемые – двое жителей Киевской области, 32-летний житель Броваров и местная жительница.
Ведомство утверждает, что они ввозили в Украину кокаин из Чехии, маскируя наркотик в скрытом тайнике в автомобиле.
Мужчина непосредственно был перевозчиком и курьером, прятал наркотики в подготовленном тайнике – в багажном отделении, отсеке с аккумуляторной батареей автомобиля, пишет Нацполиция.
Месячная прибыль подозреваемых от такой деятельности достигала $450 000.
Правоохранители задержали мужчину, когда тот пытался сбыть килограмм кокаина, сообщает ведомство.
- 14 июля во Львове задержаны оптовые продавцы эквадорского кокаина, который те продавали брикетами.
- В марте 2023 года пограничники и СБУ задержали мужчину, пытавшегося ввезти в Украину полтора килограмма кокаина стоимостью более $150 000.
- В апреле итальянская полиция у восточного побережья острова Сицилия обнаружила партию кокаина стоимостью около $440 млн.
Читайте также: Из Украины пытались вывезти скрипку Страдивари, которой почти 300 лет – фото
Комментарии