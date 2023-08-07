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Нацполиция: Два жителя Киевской области ввезли кокаина на $450 000 в месяц – видео обысков видео

Цей матеріал також доступний українською
07.08.2023, 11:45
Видео: Национальная полиция Украины
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Нацполиция перекрыла международный канал контрабанды наркотиков, изъяли кокаин на около полумиллиона долларов США. Об этом сообщает ведомство Telegram.

Обвиняемые – двое жителей Киевской области, 32-летний житель Броваров и местная жительница.

Ведомство утверждает, что они ввозили в Украину кокаин из Чехии, маскируя наркотик в скрытом тайнике в автомобиле.

Мужчина непосредственно был перевозчиком и курьером, прятал наркотики в подготовленном тайнике – в багажном отделении, отсеке с аккумуляторной батареей автомобиля, пишет Нацполиция.

Месячная прибыль подозреваемых от такой деятельности достигала $450 000.

Правоохранители задержали мужчину, когда тот пытался сбыть килограмм кокаина, сообщает ведомство.

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Артём Джерипа
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кокаиннаркотикиконтрабандаНациональная полиция
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