Нацполиция перекрыла международный канал контрабанды наркотиков, изъяли кокаин на около полумиллиона долларов США. Об этом сообщает ведомство Telegram.

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Обвиняемые – двое жителей Киевской области, 32-летний житель Броваров и местная жительница.

Ведомство утверждает, что они ввозили в Украину кокаин из Чехии, маскируя наркотик в скрытом тайнике в автомобиле.

Мужчина непосредственно был перевозчиком и курьером, прятал наркотики в подготовленном тайнике – в багажном отделении, отсеке с аккумуляторной батареей автомобиля, пишет Нацполиция.

Месячная прибыль подозреваемых от такой деятельности достигала $450 000.

Правоохранители задержали мужчину, когда тот пытался сбыть килограмм кокаина, сообщает ведомство.

14 июля во Львове задержаны оптовые продавцы эквадорского кокаина, который те продавали брикетами.

В марте 2023 года пограничники и СБУ задержали мужчину, пытавшегося ввезти в Украину полтора килограмма кокаина стоимостью более $150 000.

В апреле итальянская полиция у восточного побережья острова Сицилия обнаружила партию кокаина стоимостью около $440 млн.

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