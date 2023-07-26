Из Украины пытались вывезти скрипку Страдивари, которой почти 300 лет – фото
Пограничники предотвратили вывоз из Украины скрипки итальянского мастера Антонио Страдивари, изготовленную в 1730 году. Об этом сообщает Министерство внутренних дел.
Скрипку нашли в салоне рейсового автобуса на пропускном пункте "Паланка-Маяки-Удобное" в Одесской области на границе с Молдовой.
Сумку с инструментом обнаружили во время погранично-таможенного контроля.
Однако после обнаружения находки выяснилось, что у скрипки якобы "нет владельца", отмечает МВД.
В автобусе находились только два водителя-иностранца и стюардесса.
Они сообщили, что инструмент – это передача, которую не забрали на территории Украины.
Скрипку направили на экспертизу.
В настоящее время осталось только около 650 изделий авторства Страдивари.
Также МВД опубликовало фото находки.
- В декабре 2020 года гражданин Болгарии пытался незаконно вывезти из Украины скрипку Страдивари, которой было 333 года.
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