З України намагались вивезти скрипку Страдіварі, якій майже 300 років – фото

Прикордонники запобігли вивезенню з України скрипки італійського майстра Антоніо Страдіварі, яку виготовили у 1730 році. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

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Скрипку знайшли в салоні рейсового автобуса на пропускному пункті "Паланка-Маяки-Удобне" в Одеській області на кордоні з Молдовою.

Сумку з інструментом виявили під час прикордонно-митного контролю.

Однак після виявлення знахідки з'ясувалось, що скрипка нібито "не має власника", зазначає МВС.

В автобусі перебували лише два водії-іноземці та стюардеса.

Вони повідомили, що інструмент – це посилка, яку не забрали на території України.

Скрипку передали на експертизу.

У наш час залишилось лише близько 650 виробів авторства Страдіварі.

Також МВС опублікувало фото знахідки.

У грудні 2020 громадянин Болгарії намагався незаконно вивезти з України скрипку Страдіварі, якій було 333 роки.

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