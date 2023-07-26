З України намагались вивезти скрипку Страдіварі, якій майже 300 років – фото
Прикордонники запобігли вивезенню з України скрипки італійського майстра Антоніо Страдіварі, яку виготовили у 1730 році. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.
Скрипку знайшли в салоні рейсового автобуса на пропускному пункті "Паланка-Маяки-Удобне" в Одеській області на кордоні з Молдовою.
Сумку з інструментом виявили під час прикордонно-митного контролю.
Однак після виявлення знахідки з'ясувалось, що скрипка нібито "не має власника", зазначає МВС.
В автобусі перебували лише два водії-іноземці та стюардеса.
Вони повідомили, що інструмент – це посилка, яку не забрали на території України.
Скрипку передали на експертизу.
У наш час залишилось лише близько 650 виробів авторства Страдіварі.
Також МВС опублікувало фото знахідки.
- У грудні 2020 громадянин Болгарії намагався незаконно вивезти з України скрипку Страдіварі, якій було 333 роки.
Читайте також: КСУ визнав неконституційним прописане в Митному кодексі покарання за контрабанду
Коментарі