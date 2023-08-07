Нацполіція перекрила міжнародний канал контрабанди наркотиків, було вилучено кокаїн на близько пів мільйона доларів США. Про це повідомляє відомство у Telegram.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Обвинувачувані – двоє жителів Київщини, 32-річний житель Броварів та місцева мешканка.

Відомство стверджує, що вони ввозили в Україну кокаїн з Чехії, маскуючи наркотик у прихованому схроні в автомобілі.

Чоловік безпосередньо був перевізником та кур'єром, ховав наркотики у підготовленому сховку – в багажному відділенні, відсіку з акумуляторною батареєю автомобіля, пише Нацполіція.

Місячний прибуток підозрюваних від такої діяльності сягав $450 000.

Правоохоронці затримали чоловіка, коли той намагався збути кілограм кокаїну, повідомляє відомство.

14 липня у Львові затримали гуртових продавців еквадорського кокаїну, який ті продавали брикетами.

У березні 2023 року прикордонники та СБУ затримали чоловіка, який намагався ввезти в Україну півтора кілограма кокаїну вартістю понад $150 000.

У квітні італійська поліція біля східного узбережжя острова Сицилія виявила партію кокаїну вартістю близько $440 млн.

Читайте також: З України намагались вивезти скрипку Страдіварі, якій майже 300 років – фото

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.