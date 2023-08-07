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Жителі Київщини ввозили кокаїну на $450 000 на місяць, каже Нацполіція – відео видео

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07.08.2023, 11:45
Відео: Національна поліція України
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Нацполіція перекрила міжнародний канал контрабанди наркотиків, було вилучено кокаїн на близько пів мільйона доларів США. Про це повідомляє відомство у Telegram.

Обвинувачувані – двоє жителів Київщини, 32-річний житель Броварів та місцева мешканка.

Відомство стверджує, що вони ввозили в Україну кокаїн з Чехії, маскуючи наркотик у прихованому схроні в автомобілі.

Чоловік безпосередньо був перевізником та кур'єром, ховав наркотики у підготовленому сховку – в багажному відділенні, відсіку з акумуляторною батареєю автомобіля, пише Нацполіція.

Місячний прибуток підозрюваних від такої діяльності сягав $450 000.

Правоохоронці затримали чоловіка, коли той намагався збути кілограм кокаїну, повідомляє відомство.

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Артем Джеріпа
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наркотикиконтрабандакокаїннаціональна поліція
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