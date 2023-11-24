Полная цистерна сигарет: пограничники задержали контрабандиста – видео

Пограничники Черновицкого отряда предотвратили перемещение крупной партии контрабандных сигарет в пункте пропуска "Красноильск". Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы.

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По данным пресс-службы, автоцистерна, в которой прятали сигареты, прибыла на погранично-таможенное оформление ночью. В товаросопроводительных документах, предоставленных на контроль водителем, значилось, что он следует на выезд из Украины с пустой цистерной.

Пограничники располагали информацией о возможном незаконном перемещении табачных изделий. Водителю предложили переместить автомобиль к месту углубленного досмотра с помощью сканирующего устройства.

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Отмечается, что мужчина начал "всячески препятствовать движению своего автомобиля, вырывал электрические провода и уверял, что автомобиль неисправен".

Впоследствии грузовик все же осмотрели в пункте пропуск "Порубное": сканирование показало, что в цистерне находились ящики с сигаретами.

В июле правоохранители заблокировали транснациональный канал сбыта эквадорского кокаина во Львове.

В начале августа Нацполиция сообщила о перекрытии международного канала контрабанды наркотиков, был изъят кокаин на около полумиллиона долларов США.

В августе СБУ сообщила о задержании наркоторговцев в Киевской области, у которых изъяты рекордные за последние годы 20 тонн "товара".

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