Пограничники нашли оборудование контрабандистов сигарет на Закарпатье. Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

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Ведомство сообщило о таких находках:

→ самодельный дрон;

→ автомобиль с пусковой установкой и пультом управления;

→ ноутбук с загруженной картой украино-венгерского участка границы.

Оперативники Мукачевского отряда обнаружили это оборудование, а также 1500 пачек безакцизных сигарет, подготовленных к переправке в Венгрию, пишет ГПСУ.

"Сами дельцы покинули место "управления", поняв, что они разоблачены", – заключают в сообщении.

Верховная Рада 9 декабря 2023 года приняла в целом закон о внесении изменений в Уголовный кодекс и Уголовный процессуальный кодекс относительно криминализации контрабанды товаров и подакцизных товаров, а также недостоверного декларирования товаров. С 1 января возвращается уголовная ответственность за контрабанду.

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