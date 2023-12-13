На Закарпатье контрабандисты бросили авто, дрон, ноутбук и полторы тысячи сигарет – видео
Пограничники нашли оборудование контрабандистов сигарет на Закарпатье. Об этом сообщает Государственная пограничная служба.
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Ведомство сообщило о таких находках:
→ самодельный дрон;
→ автомобиль с пусковой установкой и пультом управления;
→ ноутбук с загруженной картой украино-венгерского участка границы.
Оперативники Мукачевского отряда обнаружили это оборудование, а также 1500 пачек безакцизных сигарет, подготовленных к переправке в Венгрию, пишет ГПСУ.
"Сами дельцы покинули место "управления", поняв, что они разоблачены", – заключают в сообщении.
- Верховная Рада 9 декабря 2023 года приняла в целом закон о внесении изменений в Уголовный кодекс и Уголовный процессуальный кодекс относительно криминализации контрабанды товаров и подакцизных товаров, а также недостоверного декларирования товаров. С 1 января возвращается уголовная ответственность за контрабанду.
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