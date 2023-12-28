Поряд з Румунським кордоном затримано порушника, який чинив опір та застосував проти прикордонників перцевий балончик. Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

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"Особу, яка рухалася до кордону з Румунією, наряд Чернівецького загону виявив за допомогою БпЛА. Але спілкуватися з прикордонниками чоловік не захотів: чинив опір, а потім приснув в обличчя військовослужбовцям перцевим газом з балончика", – пише відомство.

Один із прикордонників через це отримав опік очей, його ушпиталили, зауважують у ДПСУ.

Відомство підсумовує, що затриманому доведеться пояснити свою поведінку, оскільки за опір та насильство до правоохоронця йому загрожує кримінальна відповідальність.

Фото: ДПСУ

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