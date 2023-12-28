Наряду с Румынской границей задержан нарушитель, который сопротивлялся и применил против пограничников перечный баллончик. Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

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"Человек, который двигался к границе с Румынией, наряд Черновицкого отряда обнаружил с помощью БпЛА. Но общаться с пограничниками мужчина не захотел: сопротивлялся, а затем уснул в лицо военнослужащим перцовым газом из баллончика", – пишет ведомство.

Один из пограничников из-за этого получил ожог глаз, его госпитализировали, отмечают в ГПСУ.

Ведомство заключает, что задержанному придется объяснить свое поведение, поскольку за сопротивление и насилие правоохранителю ему грозит уголовная ответственность.

Фото: ГПСУ

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