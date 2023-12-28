На границе с Румынией нарушитель с перцовым баллончиком напал на пограничника.
Наряду с Румынской границей задержан нарушитель, который сопротивлялся и применил против пограничников перечный баллончик. Об этом сообщает Государственная пограничная служба.
"Человек, который двигался к границе с Румынией, наряд Черновицкого отряда обнаружил с помощью БпЛА. Но общаться с пограничниками мужчина не захотел: сопротивлялся, а затем уснул в лицо военнослужащим перцовым газом из баллончика", – пишет ведомство.
Один из пограничников из-за этого получил ожог глаз, его госпитализировали, отмечают в ГПСУ.
Ведомство заключает, что задержанному придется объяснить свое поведение, поскольку за сопротивление и насилие правоохранителю ему грозит уголовная ответственность.
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