Украинец в гидрокостюме и ластах пытался незаконно пересечь ледяной Днестр – видео
35-летний харьковчанин в гидрокостюме с ластами пытался вплавь добраться до Молдовы по ледяной реке Днестр, его задержали. Об этом сообщает Государственная пограничная служба.
"Пловца, который начал преодолевать дистанцию до берега сопредельного государства, вовремя обнаружил пограничный наряд. Чтобы предотвратить правонарушение и несчастный случай, стражи границы задействовали лодку и вытащили мужчину из воды. Брасиста сразу доставили в подразделение, где обогрели и напоили чаем", - написало ведомство.
На мужчину был составлен административный протокол за попытку незаконного пересечения границы, дело направлено в суд.
Фигуранту грозит штраф до 8500 грн или административный арест сроком до пятнадцати суток, с конфискацией орудий и средств совершения правонарушения.
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- В конце декабря рядом с румынской границей задержали нарушителя, который сопротивлялся и применил против пограничников газовый баллончик.
- 5 января пограничники задержали 10 мужчин, пытавшихся незаконно попасть в Румынию на лодке.
- 10 января силовики незаконного Приднестровья заявили о якобы стрельбе на границе и похищении своих "граждан". В ГПСУ опровергли это заявление.
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