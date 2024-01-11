35-летний харьковчанин в гидрокостюме с ластами пытался вплавь добраться до Молдовы по ледяной реке Днестр, его задержали. Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

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"Пловца, который начал преодолевать дистанцию до берега сопредельного государства, вовремя обнаружил пограничный наряд. Чтобы предотвратить правонарушение и несчастный случай, стражи границы задействовали лодку и вытащили мужчину из воды. Брасиста сразу доставили в подразделение, где обогрели и напоили чаем", - написало ведомство.

На мужчину был составлен административный протокол за попытку незаконного пересечения границы, дело направлено в суд.

Фигуранту грозит штраф до 8500 грн или административный арест сроком до пятнадцати суток, с конфискацией орудий и средств совершения правонарушения.

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Фото: ГПСУ

В конце декабря рядом с румынской границей задержали нарушителя, который сопротивлялся и применил против пограничников газовый баллончик.

5 января пограничники задержали 10 мужчин, пытавшихся незаконно попасть в Румынию на лодке.

10 января силовики незаконного Приднестровья заявили о якобы стрельбе на границе и похищении своих "граждан". В ГПСУ опровергли это заявление.

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