С начала вторжения РФ пограничники зафиксировали гибель 24 человек – более 80% в Тисе

Речь идет только о тех, кого удалось найти

Фото: Западное региональное управление ГПСУ - Западная граница

С начала российского полномасштабного вторжения украинские пограничники зафиксировали гибель 24 человек при попытке незаконно пересечь границу. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил представитель ведомства Андрей Демченко.

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Журналист спросил, сколько в общей сложности мужчин погибло при попытке незаконно пересечь украинскую границу в сторону других стран на всех участках с момента полномасштабного вторжения РФ.

"В общей сложности пограничными нарядами зафиксировано 24 случая гибели лиц с 24 февраля 2022 года", – сообщил Демченко.

Ранее ГПСУ сообщила, что за 2023 год только в реке Тиса на Закарпатье утонули около 20 мужчин (около 83% от общего числа погибших).

Следует заметить, что речь идет только о гибели тех лиц, кого удалось найти.

"Чтобы незаконно пересечь границу, люди часто идут на безумный и неоправданный риск. Нередко это заканчивается трагедией. Лучше не испытывать судьбу и не вдохновляться чьими-либо рассказами об "удачных путешествиях через границу", – отмечает пограничная служба.

В конце декабря 2023 года рядом с румынской границей задержали нарушителя, который сопротивлялся и применил против пограничников газовый баллончик.

5 января 2024 года пограничники задержали 10 мужчин, пытавшихся незаконно попасть в Румынию на лодке.

11 января 35-летний харьковчанин в гидрокостюме с ластами пытался вплавь добраться до Молдовы через ледяную реку Днестр, его задержали.

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