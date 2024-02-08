Державна прикордонна служба заявила про "абсолютний рекорд" – група з 40 чоловіків (включно з водіями) намагалася незаконно перетнути кордон і потрапити до Угорщини. ДПСУ опублікувала відео з порушниками.

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Прикордонники повідомили, що зупинили два мікроавтобуси неподалік від кордону. Водії перевозили 38 чоловіків – і це найбільша за кількістю група порушників кордону, затримана під час повномасштабного вторгнення.

У складі цієї групи були чоловіки з 11 областей України.

Організатори незаконного переправлення планували отримати від своїх "клієнтів" від $4500 до $8500, стверджують у ДПСУ.

На затриманих складені адмінпротоколи, прикордонники передали дані поліції. Триває перевірка та встановлення деталей організації незаконної схеми.