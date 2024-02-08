"Абсолютний рекорд". Група із 38 чоловіків намагалась незаконно виїхати з України: відео ДПСУ
Державна прикордонна служба заявила про "абсолютний рекорд" – група з 40 чоловіків (включно з водіями) намагалася незаконно перетнути кордон і потрапити до Угорщини. ДПСУ опублікувала відео з порушниками.
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Прикордонники повідомили, що зупинили два мікроавтобуси неподалік від кордону. Водії перевозили 38 чоловіків – і це найбільша за кількістю група порушників кордону, затримана під час повномасштабного вторгнення.
У складі цієї групи були чоловіки з 11 областей України.
Організатори незаконного переправлення планували отримати від своїх "клієнтів" від $4500 до $8500, стверджують у ДПСУ.
На затриманих складені адмінпротоколи, прикордонники передали дані поліції. Триває перевірка та встановлення деталей організації незаконної схеми.
- 5 січня 2024 року прикордонники затримали 10 чоловіків, які намагалися незаконно потрапити до Румунії на човні.
- Станом на 1 лютого прикордонники зафіксували загибель 24 осіб під час спроби незаконно перетнути кордон.