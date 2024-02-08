"Абсолютный рекорд". Группа из 40 мужчин пыталась незаконно выехать из Украины: видео ГПСУ
Государственная пограничная служба заявила об "абсолютном рекорде" – группа из 40 мужчин пыталась незаконно пересечь границу и попасть в Венгрию. ГПСУ опубликовала видео с нарушителями.
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Пограничники сообщили, что остановили два микроавтобуса недалеко от границы. Водители перевозили 38 мужчин – и это самая большая по количеству группа нарушителей границы, задержанная во время полномасштабного вторжения.
В составе этой группы были мужчины из 11 областей Украины.
Организаторы незаконной переправки планировали получить от своих "клиентов" от $4500 до $8500, утверждают в ГПСУ.
На задержанных составлены админпротоколы, пограничники передали данные полиции. Продолжается проверка и установка деталей организации незаконной схемы.
- 5 января 2024 года пограничники задержали 10 мужчин, пытавшихся незаконно попасть в Румынию на лодке.
- По состоянию на 1 февраля пограничники зафиксировали гибель 24 человек при попытке незаконно пересечь границу.