Глава МВД Молдовы: Планируем помогать Украине ловить уклонистов в Приднестровском регионе

По словам министра Эфроса, Молдова имеет "определенные фильтры по маршрутам, которые идут из Приднестровского региона"

Министр внутренних дел Молдовы Адриан Эфрос (Фото: EPA)

Пограничники Молдовы планируют сотрудничать с украинскими властями и помогать ловить сторонников, которые пытаются скрыться из Украины через Приднестровский регион. Об этом заявил министр внутренних дел Молдовы Адриан Эфрос, сообщает Ziarul de Garda.

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Он отметил, что в основном, люди, которые незаконно пересекают государственную границу – это мужчины от 18 до 60 лет.

"В значительной степени используется приднестровский регион, и мы практически каждую неделю проводим одну-две операции по борьбе и разрушению различных схем, которые организуются на территории Молдовы, или гражданами Молдовы, или гражданами Молдовы совместно с гражданами Украины", – рассказал он.

По словам министра, Молдова имеет "определенные фильтры по маршрутам, которые идут из Приднестровского региона".

"Мы стараемся иметь более тесную связь с нашими коллегами в Украине, и мы лично обсуждали это с министром внутренних дел Украины, чтобы возобновить совместное патрулирование приднестровского региона с украинской стороны", – отметил он и подчеркнул, что таким образом страна будет предотвращать и сдерживать эту нелегальную миграцию.

5 января 2024 года пограничники задержали 10 мужчин, пытавшихся незаконно попасть в Румынию на лодке.

По состоянию на 1 февраля пограничники зафиксировали гибель 24 человек при попытке незаконно пересечь границу.

8 марта у границы с Румынией пограничники и СБУ задержали микроавтобус с 34 мужчинами в грузовом отсеке.

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