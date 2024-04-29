На Буковині прикордонники викрили канал незаконного переправлення людей через державний кордон: організатори просили з сімох чоловіків від 6000 до 9000 євро. Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Державної прикордонної служби.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Прикордонники зазначили, що семеро чоловіків — мешканці Київської, Житомирської, Дніпропетровської та Харківської областей — домовилися з місцевим жителем про те, що він доставить їх до Румунії в обхід пунктів пропуску.

"У визначений час чоловіки на старій "буханці" вирушили в бік кордону, але були затримані прикордонниками неподалік держрубежу. Під час затримання порушники намагалися втекти, але їм це не вдалося", – розповіли прикордонники.

Фото: ДПСУ

За даними ДПСУ, співробітники Чернівецького прикордонного загону отримали випереджувальну інформацію про підготовку незаконного перетину державного кордону з України в Румунію групою осіб на ділянці відділу "Фальків".

Проти організатора каналу відкрито впровадження, а проти порушників – складені матеріали про адміністративне правопорушення.

20 березня на Одещині прикордонники та правоохоронці затримали організаторів та групу осіб, які хотіли незаконно перетнути кордон – переплисти Кучурганський лиман у комбінезонах хімічного захисту.

26 березня голова МВС Молдови заявив, що прикордонники країни планують співпрацювати з українською владою і допомагати ловити ухилянтів, які намагаються втекти з України через Придністровський регіон.

31 березня прикордонники Білгород-Дністровського загону Одещини зупинили мікроавтобус, яким перевізник намагався переправити через кордон п'ятьох чоловіків. Окрім перевезення вони заплатили й за підробку військово-облікових документів.

Читайте також: Рада збільшила чисельність прикордонників на 15 000 осіб. ДПСУ: Потрібно для захисту кордону