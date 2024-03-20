На Одещині чоловіки у комбінезонах хімзахисту намагалися переплисти лиман за кордон – відео
На Одещині прикордонники та правоохоронці затримали організаторів та групу осіб, які хотіли незаконно перетнути кордон – переплисти Кучурганський лиман у комбінезонах хімічного захисту. Про це повідомила Державна прикордонна служба.
Групу осіб затримано неподалік села Градениці Біляївського району.
За даними ДПСУ, двоє організаторів підшукували потенційних "клієнтів", котрі мали намір незаконно перетнути кордон, – їх вони підвозили до одного з сіл прикордоння та давали вказівки стосовно подальших дій.
Відомство пише, що за послуги ділки просили по $5300 з кожного, $1000 з них клієнти мали переказати на криптогаманець.
Оперативники володіли даними про місцезнаходження організаторів та потенційних порушників, тому й провели заходи з їх затримання, пояснюють прикордонники.
Оскільки маршрут мав йти Кучурганським лиманом, то ділки екіпірували своїх клієнтів у заброди захисного костюма, зауважують у ДПСУ.
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Двоє організаторів отримали підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон. Їм обрано запобіжний захід, який саме – не уточнюється.
Чоловікам загрожує до дев'яти років тюрми з конфіскацією майна, а також з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Вісім "клієнтів" отримали адміністративні протоколи щодо незаконного перетинання або спроби незаконного перетинання державного кордону, зазначають у ДПСУ.
Справи скеровано до суду, максимальне покарання – адмінарешт на 15 діб з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення.
Кучурганський лиман розташований між Україною Молдовою:
- 8 березня у ДПСУ повідомили про затримання мікроавтобуса із 34 чоловіками у вантажному відсіку.
- 10 березня прикордонники заявили про затримання трьох українців призовного віку біля Новоселиці Ужгородського району Закарпатської області. Чоловіки горами пробиралися до Словаччини, згодом було знайдено ймовірного організатора.
- 18 березня у ДПСУ заявили про затримання за декілька сотень метрів від українсько-румунського кордону чоловіка, який на велосипеді подолав 750 км, щоб втекти до Румунії.
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