На Одещині прикордонники та правоохоронці затримали організаторів та групу осіб, які хотіли незаконно перетнути кордон – переплисти Кучурганський лиман у комбінезонах хімічного захисту. Про це повідомила Державна прикордонна служба.

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Групу осіб затримано неподалік села Градениці Біляївського району.

За даними ДПСУ, двоє організаторів підшукували потенційних "клієнтів", котрі мали намір незаконно перетнути кордон, – їх вони підвозили до одного з сіл прикордоння та давали вказівки стосовно подальших дій.

Відомство пише, що за послуги ділки просили по $5300 з кожного, $1000 з них клієнти мали переказати на криптогаманець.

Оперативники володіли даними про місцезнаходження організаторів та потенційних порушників, тому й провели заходи з їх затримання, пояснюють прикордонники.

Оскільки маршрут мав йти Кучурганським лиманом, то ділки екіпірували своїх клієнтів у заброди захисного костюма, зауважують у ДПСУ.

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Двоє організаторів отримали підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон. Їм обрано запобіжний захід, який саме – не уточнюється.

Чоловікам загрожує до дев'яти років тюрми з конфіскацією майна, а також з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Вісім "клієнтів" отримали адміністративні протоколи щодо незаконного перетинання або спроби незаконного перетинання державного кордону, зазначають у ДПСУ.

Справи скеровано до суду, максимальне покарання – адмінарешт на 15 діб з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення.

Кучурганський лиман розташований між Україною Молдовою:

8 березня у ДПСУ повідомили про затримання мікроавтобуса із 34 чоловіками у вантажному відсіку.

10 березня прикордонники заявили про затримання трьох українців призовного віку біля Новоселиці Ужгородського району Закарпатської області. Чоловіки горами пробиралися до Словаччини, згодом було знайдено ймовірного організатора.

18 березня у ДПСУ заявили про затримання за декілька сотень метрів від українсько-румунського кордону чоловіка, який на велосипеді подолав 750 км, щоб втекти до Румунії.

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