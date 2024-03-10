"Через гори у Словаччину": ДПСУ заявило про викриття групи чоловіків з переправником: фото

Підозрюваному в організації незаконного переходу кордону загрожує до дев'яти років ув'язнення з конфіскацією майна, учасникам – до 15 діб адмінарешту

Фото: ДПСУ

Прикордонники Чопського загону затримали трьох українців призовного віку біля Новоселиці Ужгородського району Закарпатської області. Чоловіки горами пробиралися до Словаччини, згодом було знайдено ймовірного організатора, повідомляє ДПСУ.

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За даними відомства, прикордонники під час патрулювання виявили двох чоловіків, котрі намагалися подолати загороджувальний паркан – вони не реагували на вимоги військових, тому зупинити їх вдалося лише після попереджувального пострілу.

Тоді затримані зізналися, що разом з ними йшов ще один чоловік, але він відстав – аби його розшукати правоохоронцям довелося підняти в небо безпілотник, той знайшов громадянина за кілометр від його попередників, пише ДПСУ.

Як зазначають прикордонники – всі троє мало з собою паспортні документи та виявилися мешканцями Івано-Франківської області.

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Чоловіків доставили у прикордонний підрозділ, аби притягнути до відповідальності за незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону.

Двоє затриманих також отримали адмінпротоколи за злісну непокору законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або працівника ДПСУ. Максимальне покарання за обидві статті – до п'ятнадцяти діб адміністративного арешту.

Згодом, пише ДПСУ, оперативники Чопського загону встановили особу, яка доставила затриманих до прикордоння, аби потім переправити їх до Словаччини: це 23-річний місцевий мешканець, у його помешканні правоохоронці провели обшуки – вилучено транспортний засіб, мобільний телефон та чорнові записи.

Закарпатець отримав підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон, йому загрожує до дев'яти років тюрми з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років з конфіскацією майна.

Фото: ДПСУ

Фото: ДПСУ

Фото: ДПСУ

5 січня 2024 року прикордонники затримали 10 чоловіків, які намагалися незаконно потрапити до Румунії на човні.

Станом на 1 лютого прикордонники зафіксували загибель 24 осіб під час спроби незаконно перетнути кордон.

8 березня ДПСУ повідомила, що біля кордону з Румунією прикордонники та СБУ затримали мікроавтобус із 34 чоловіками у вантажному відсіку.

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