"Через горы в Словакию": ГПСУ заявило о разоблачении группы мужчин с переправщиком: фото

Подозреваемому в организации незаконного перехода границы грозит до девяти лет тюрмы с конфискацией имущества, участникам – до 15 суток админареста

Фото: ГПСУ

Пограничники Чопского отряда задержали троих украинцев призывного возраста возле Новоселицы Ужгородского района Закарпатской области. Мужчины горами пробирались в Словакию, впоследствии был найден вероятный организатор, сообщает ГПСУ.

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По данным ведомства, пограничники во время патрулирования обнаружили двух мужчин, пытавшихся преодолеть заградительный забор – они не реагировали на требования военных, поэтому остановить их удалось только после предупредительного выстрела.

Тогда задержанные признались, что вместе с ними шел еще один мужчина, но он отстал – чтобы его разыскать правоохранителям пришлось поднять в небо беспилотник, тот нашел гражданина в километре от его предшественников, пишет ГПСУ.

Как отмечают пограничники, все трое имели с собой паспортные документы и оказались жителями Ивано-Франковской области.

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Мужчин доставили в пограничное подразделение, чтобы привлечь к ответственности за незаконное пересечение или попытку незаконного пересечения государственной границы.

Двое задержанных также получили админпротоколы за злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника ГПСУ. Максимальное наказание за обе статьи – до пятнадцати суток административного ареста.

Впоследствии, пишет ГПСУ, оперативники Чопского отряда установили лицо, доставившее задержанных в приграничье, чтобы потом переправить их в Словакию: это 23-летний местный житель, в его доме правоохранители провели обыски – изъяты транспортное средство, мобильный телефон и черновые записи.

Закарпатец получил подозрение в незаконной переправке лиц через государственную границу, ему грозит до девяти лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет с конфискацией имущества.

Фото: ГНСУ

Фото: ГНСУ

Фото: ГНСУ

5 января 2024 года пограничники задержали 10 мужчин, пытавшихся незаконно попасть в Румынию на лодке.

По состоянию на 1 февраля пограничники зафиксировали гибель 24 человек при попытке незаконно пересечь границу.

8 марта ГПСУ сообщила, что у границы с Румынией пограничники и СБУ задержали микроавтобус с 34 мужчинами в грузовом отсеке.

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