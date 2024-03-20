В Одесской области пограничники и правоохранители задержали организаторов и группу лиц, которые хотели незаконно пересечь границу – переплыть Кучурганский лиман в комбинезонах химической защиты. Об этом сообщила Государственная пограничная служба.

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Группа лиц задержана недалеко от села Граденицы Беляевского района.

По данным ГПСУ, два организатора подыскивали потенциальных "клиентов", которые намеревались незаконно пересечь границу, – их они подвозили в одно из сел пограничья и давали указания относительно дальнейших действий.

Ведомство пишет, что за услуги дельцы просили по $5300 с каждого, $1000 из них клиенты должны были перечислить на криптокошелек.

Оперативники владели данными о местонахождении организаторов и потенциальных нарушителей, поэтому и провели мероприятия по их задержанию, поясняют пограничники.

Поскольку маршрут должен был идти по Кучурганскому лиману, то дельцы экипировали своих клиентов в заброды защитного костюма, отмечают в ГПСУ.

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Два организатора получили подозрение в незаконной переправке лиц через государственную границу. Им избрана мера пресечения, какая именно – не уточняется.

Мужчинам грозит до девяти лет тюрьмы с конфискацией имущества, а также лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Восемь "клиентов" получили административные протоколы по незаконному пересечению или попытке незаконного пересечения государственной границы, отмечают в ГПСУ.

Дела направлены в суд, максимальное наказание – админарест на 15 суток с конфискацией орудий и средств совершения правонарушения.

Кучурганский лиман расположен между Украиной и Молдовой:

8 марта в ГПСУ сообщили о задержании микроавтобуса с 34 мужчинами в грузовом отсеке.

10 марта пограничники заявили о задержании трех украинцев призывного возраста возле Новоселицы Ужгородского района Закарпатской области. Мужчины по горам пробирались в Словакию, впоследствии был найден вероятный организатор.

18 марта ГПСУ заявила о задержании в нескольких сотнях метров от украинско-румынской границы мужчины, который на велосипеде преодолел 750 км, чтобы бежать в Румынию.

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