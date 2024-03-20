На Одесщине мужчины в комбинезонах химзащиты пытались переплыть лиман за границу – видео
В Одесской области пограничники и правоохранители задержали организаторов и группу лиц, которые хотели незаконно пересечь границу – переплыть Кучурганский лиман в комбинезонах химической защиты. Об этом сообщила Государственная пограничная служба.
Группа лиц задержана недалеко от села Граденицы Беляевского района.
По данным ГПСУ, два организатора подыскивали потенциальных "клиентов", которые намеревались незаконно пересечь границу, – их они подвозили в одно из сел пограничья и давали указания относительно дальнейших действий.
Ведомство пишет, что за услуги дельцы просили по $5300 с каждого, $1000 из них клиенты должны были перечислить на криптокошелек.
Оперативники владели данными о местонахождении организаторов и потенциальных нарушителей, поэтому и провели мероприятия по их задержанию, поясняют пограничники.
Поскольку маршрут должен был идти по Кучурганскому лиману, то дельцы экипировали своих клиентов в заброды защитного костюма, отмечают в ГПСУ.
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Два организатора получили подозрение в незаконной переправке лиц через государственную границу. Им избрана мера пресечения, какая именно – не уточняется.
Мужчинам грозит до девяти лет тюрьмы с конфискацией имущества, а также лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Восемь "клиентов" получили административные протоколы по незаконному пересечению или попытке незаконного пересечения государственной границы, отмечают в ГПСУ.
Дела направлены в суд, максимальное наказание – админарест на 15 суток с конфискацией орудий и средств совершения правонарушения.
Кучурганский лиман расположен между Украиной и Молдовой:
- 8 марта в ГПСУ сообщили о задержании микроавтобуса с 34 мужчинами в грузовом отсеке.
- 10 марта пограничники заявили о задержании трех украинцев призывного возраста возле Новоселицы Ужгородского района Закарпатской области. Мужчины по горам пробирались в Словакию, впоследствии был найден вероятный организатор.
- 18 марта ГПСУ заявила о задержании в нескольких сотнях метров от украинско-румынской границы мужчины, который на велосипеде преодолел 750 км, чтобы бежать в Румынию.
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