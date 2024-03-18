Чоловік на велосипеді подолав 750 км, аби втекти до Румунії: затримали за 350 м від кордону

Фото: Чернівецький прикордонний загін

За декілька сотень метрів від українсько-румунського кордону прикордонники затримали чоловіка, який на велосипеді подолав 750 км, аби втекти до Румунії. Про це повідомив Чернівецький прикордонний загін.

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За інформацією прикордонного загону, на ділянці відділу прикордонної служби "Герца" оператор безпілотника помітив велосипедиста, який їхав у бік Румунії. Згодом, за 350 м від кордону, працівники Держприкордонслужби затримали його.

Затриманим виявився мешканець Одеської області призовного віку, який намагався потрапити до Румунії. Для зручності пересування він використовував велосипед, який придбав у Миколаєві, та звідти своїм ходом подолав понад 750 км, щоб дістатися прикордоння.

За спробу незаконного перетину держкордону щодо затриманого чоловіка склали адмінпротокол. За це правопорушення передбачений штраф від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів (3400-8500 грн) або до 15 діб адмінарешту.

5 січня 2024 року прикордонники затримали 10 чоловіків, які намагалися незаконно потрапити до Румунії на човні.

10 лютого Держприкордонслужба заявила про виявлення порушника, який планував дістатися до Угорщини на гумовому матраці.

8 березня ДПСУ повідомила про затримання мікроавтобуса із 34 чоловіками у вантажному відсіку.

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