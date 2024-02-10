Державна прикордонна служба заявила про виявлення порушника, який планував дістатися до Угорщини на гумовому матраці.

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Прикордонники зазначили, що виявили порушників за 500 метрів від кордону. В авто знайшли надувний матрац та насос.

За даними ДПСУ, щоб переплисти Тису, чоловік також вдягнув гідрокостюм.

Двоє чоловіків, які його супроводжували, мали перевірити, чи є поблизу прикордонний наряд, а "клієнт" у цей час очікував в авто. Такий перетин мав обійтися в $4000, повідомили у ДПСУ.

За даним фактом складено адмінпротокол, справу скеровано до суду. Про дії "помічників" повідомлено Нацполіцію.

5 січня 2024 року прикордонники затримали 10 чоловіків, які намагалися незаконно потрапити до Румунії на човні.

1 лютого прикордонники розповіли про десятки випадків загибелі людей під час спроби незаконно перетнути кордон.

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