Порушник хотів уплисти за кордон на гумовому матраці – відео ДПСУ
Державна прикордонна служба заявила про виявлення порушника, який планував дістатися до Угорщини на гумовому матраці.
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Прикордонники зазначили, що виявили порушників за 500 метрів від кордону. В авто знайшли надувний матрац та насос.
За даними ДПСУ, щоб переплисти Тису, чоловік також вдягнув гідрокостюм.
Двоє чоловіків, які його супроводжували, мали перевірити, чи є поблизу прикордонний наряд, а "клієнт" у цей час очікував в авто. Такий перетин мав обійтися в $4000, повідомили у ДПСУ.
За даним фактом складено адмінпротокол, справу скеровано до суду. Про дії "помічників" повідомлено Нацполіцію.
- 5 січня 2024 року прикордонники затримали 10 чоловіків, які намагалися незаконно потрапити до Румунії на човні.
- 1 лютого прикордонники розповіли про десятки випадків загибелі людей під час спроби незаконно перетнути кордон.
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