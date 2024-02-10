Государственная пограничная служба заявила об обнаружении нарушителя, который планировал добраться до Венгрии на резиновом матрасе.

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Пограничники отметили, что обнаружили нарушителей в 500 метрах от границы. В автомобиле нашли надувной матрас и насос.

По данным ГПСУ, чтобы переплыть Тису, мужчина также надел гидрокостюм.

Двое сопровождавших его мужчин должны были проверить, есть ли поблизости пограничный наряд, а "клиент" в это время ожидал в авто. Такое пересечение должно было обойтись в $4000, сообщили в ГПСУ.

По данному факту составлен админпротокол, дело направлено в суд. О действиях "помощников" уведомлена Нацполиция.

5 января 2024 года пограничники задержали 10 мужчин, пытавшихся незаконно попасть в Румынию на лодке.

1 февраля пограничники рассказали о десятках случаев гибели людей при попытке незаконно пересечь границу.

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