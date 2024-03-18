Мужчина на велосипеде проехал 750 км, чтобы бежать в Румынию: задержали в 350 м от границы

Фото: Черновицкий пограничный отряд

В нескольких сотнях метров от украинско-румынской границы пограничники задержали мужчину, который на велосипеде преодолел 750 км, чтобы бежать в Румынию. Об этом сообщил Черновицкий пограничный отряд.

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По информации пограничного отряда, на участке отдела пограничной службы "Герца" оператор беспилотника заметил ехавшего в сторону Румынии велосипедиста. Впоследствии, в 350 м от границы, сотрудники Госпогранслужбы задержали его.

Задержанным оказался житель Одесской области призывного возраста, пытавшийся попасть в Румынию. Для удобства передвижения он использовал велосипед, который приобрел в Николаеве, и оттуда своим ходом преодолел более 750 км, чтобы добраться к границе.

За попытку незаконного пересечения госграницы в отношении задержанного мужчины составили админпротокол. За это правонарушение предусмотрен штраф от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (3400-8500 грн) или до 15 суток админареста.

5 января 2024 года пограничники задержали 10 мужчин, пытавшихся незаконно попасть в Румынию на лодке.

10 февраля Госпогранслужба заявила об обнаружении нарушителя, который планировал добраться до Венгрии на резиновом матрасе.

8 марта ГПСУ сообщила о задержании микроавтобуса с 34 мужчинами в грузовом отсеке.

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