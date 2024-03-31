ДПСУ: На кордоні взяли бусік з чоловіками, котрі за $8000 купили "проїзд" і документи

Прикордонники Білгород-Дністровського загону Одещини зупинили мікроавтобус, яким перевізник намагався переправити через кордон п'ятьох чоловіків. Окрім перевезення вони заплатили й за підробку військово-облікових документів, повідомила Державна прикордонна служба.

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Мікроавтобус зупинили на транзитній ділянці автодороги "Одеса-Рені", перевізником виявився 68-річний мешканець Одещини, котрий, отримавши замовлення від "клієнтів", забрав їх у попередньо домовленому місці, пише відомство.

За даними прикордонників, жителі Миколаївської, Одеської та Львівської областей знайшли в інтернет-месенджерах послуги нелегального перевезення, а за організацію такої поїздки кожен заплатив по $8000.

Окрім перевезення у цю суму входила і підробка військово-облікових документів, котрі надають право виїзду за кордон, зауважує ДПСУ.

Завдяки інформації оперативних співробітників було викрито схему закордонного трансферу, а на правопорушників було складено адмінпротоколи за спробу незаконного перетинання кордону.

Також до Національної поліції було скеровано повідомлення про виявлення ознак злочину за статтею Кримінального кодексу про підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут чи використання.

Максимальне покарання за першою статтею – 15 діб адмінарешту з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення, за другою – до двох років обмеження волі.

А перевізнику загрожує відповідальність за статтею про незаконне переправлення осіб через державний кордон, максимальне покарання – до дев'яти років тюрми з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

23 лютого в Тисі знайшли тіло українця, який, ймовірно, намагався перетнути кордон річкою. Прикордонники повідомили, що це вже 20-й випадок із початку вторгнення РФ.

20 березня на Одещині прикордонники та правоохоронці затримали організаторів та групу осіб, які хотіли незаконно перетнути кордон – переплисти Кучурганський лиман у комбінезонах хімічного захисту.

26 березня голова МВС Молдови заявив, що прикордонники країни планують співпрацювати з українською владою і допомагати ловити ухилянтів, які намагаються втекти з України через Придністровський регіон.

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