ГПСУ: На границе взяли бусик с мужчинами, купившими за $8000 "проезд" и документы

Пограничники Белгород-Днестровского отряда Одесской области остановили микроавтобус, которым перевозчик пытался переправить через границу пятерых мужчин. Помимо перевозки они заплатили и за подделку военно-учетных документов, сообщила Государственная пограничная служба.

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Микроавтобус остановили на транзитном участке автодороги "Одесса-Рени", перевозчиком оказался 68-летний житель Одесской области, который, получив заказ от "клиентов", забрал их в предварительно договоренном месте, пишет ведомство.

По данным пограничников, жители Николаевской, Одесской и Львовской областей обнаружили в интернет-мессенджерах услуги нелегальной перевозки, а за организацию такой поездки каждый заплатил по $8000.

Кроме перевозки, в эту сумму входила и подделка военно-учетных документов, предоставляющих право выезда за границу, отмечает ГПСУ.

Благодаря информации оперативных сотрудников была разоблачена схема заграничного трансфера, а на правонарушителей были составлены админпротоколы за попытку незаконного пересечения границы.

Также в Национальную полицию было направлено сообщение об обнаружении признаков преступления по статье Уголовного кодекса о подделке документов, печатей, штампов и бланков, их сбыте или использовании.

Максимальное наказание по первой статье – 15 суток админареста с конфискацией орудий и средств совершения правонарушения, по второй – до двух лет ограничения свободы.

А перевозчику грозит ответственность по статье о незаконной переправке лиц через государственную границу, максимальное наказание – до девяти лет тюрьмы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

23 февраля в Тисе нашли тело украинца, который, вероятно, пытался пересечь границу по реке. Пограничники сообщили, что это уже 20-й случай с начала вторжения РФ.

20 марта в Одесской области пограничники и правоохранители задержали организаторов и группу лиц, которые хотели незаконно пересечь границу – переплыть Кучурганский лиман в комбинезонах химической защиты.

26 марта глава МВД Молдовы заявил, что пограничники страны планируют сотрудничать с украинскими властями и помогать ловить уклонистов, которые пытаются бежать из Украины через Приднестровский регион.

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