Троє чоловіків хотіли незаконно потрапити до Румунії: йшли два дні та заблукали у горах

Чоловіки проклали маршрут через гори, не взявши ані спорядження, ані запасів їжі та води

Ілюстративне фото: ДПСУ

Прикордонники врятували трьох жителів Житомирщини, коли ті намагалися незаконно перетнути українсько-румунський кордон, але заблукали. Про це повідомила Державна прикордонна служба.

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За даними ДПСУ, чоловіки віком 19, 20 та 21 рік планували незаконно потрапити до Румунії. Вони склали маршрут через гори та планували пройти його за 24 години. Проте за майже дві доби вони пройшли 20 км, а за три кілометри до державного кордону їх помітили прикордонники.

Як стверджують в ДПСУ, чоловіки не взяли з собою ні спорядження для подолання високогір’я, ні запасів їжі та води.

Фото: ДПСУ

"Зголоднілих, змоклих та замерзлих їх доставили у прикордонний підрозділ, нагодували, напоїли гарячим чаєм та надали можливість просушити одяг і взуття", – йдеться в повідомленні служби.

На чоловіків склали протоколи про адміністративне правопорушення через спробу незаконного перетину державного кордону України та скерували справу до суду.

8 лютого ДПСУ заявила про "абсолютний рекорд" – група з 38 чоловіків намагалася незаконно виїхати з України та потрапити до Угорщини.

23 лютого в Тисі знайшли тіло українця, який, ймовірно, намагався перетнути кордон річкою. Прикордонники повідомили, що це вже 20-й випадок із початку вторгнення РФ.

Сьогодні глава МВС Молдови заявив, що прикордонники країни планують співпрацювати з українською владою і допомагати ловити ухилянтів, які намагаються втекти з України через Придністровський регіон.

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