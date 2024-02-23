У Тисі знайшли тіло українця, це 20-й випадок із початку вторгнення РФ – прикордонники

Із чоловіком були внутрішній та закордонний паспорти, мобільний телефон та банківські картки, пише ДПСУ

Тиса (Ілюстративне фото: Вікіпедія)

З річки Тиса дістали тіло загиблого українського громадянина, повідомила Державна прикордонна служба.

У новині є фото із зображенням тіла, 18+.

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"Чоловік, ймовірно, намагався перетнути кордон річковою ділянкою. При ньому були внутрішній та закордонний паспорти, мобільний телефон та банківські картки", – пише відомство.

ДПСУ зазначає, що від початку повномасштабного вторгнення РФ це вже 20-й зафіксований відомством випадок загибелі у Тисі.

Прикордонники закликали утриматися від подібного перетину річки, оскільки це може бути небезпечним для життя.

Фото: ДПСУ

Окрім цього про зникнення ще одного чоловіка місяць тому повідомила його мати, зауважують прикордонники.

Жінка розповіла, що той хотів незаконно дістатися Румунії, проте відтоді не виходив на зв'язок.

Пошуки чоловіка тривають і досі, підсумовує ДПСУ.

У січні відомство повідомило, що за 2023 рік лише у річці Тиса на Закарпатті потонуло близько 20 чоловіків (близько 83% від загальної кількості загиблих).

У лютому речник ДПСУ у коментарі LIGA.net повідомив, що з початку російського повномасштабного вторгнення українські прикордонники зафіксували загибель 24 осіб під час спроби незаконно перетнути кордон.

повідомив, що з початку російського повномасштабного вторгнення українські прикордонники зафіксували загибель 24 осіб під час спроби незаконно перетнути кордон. Близько 83% від загальної кількості загиблих було знайдено саме у Тисі.

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