В Тисе нашли тело украинца, это 20-й случай с начала вторжения РФ – пограничники
Из реки Тиса извлекли тело погибшего украинского гражданина, сообщила Государственная пограничная служба.
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"Мужчина, вероятно, пытался пересечь границу речным участком. При нем были внутренний и загранпаспорта, мобильный телефон и банковские карты", – пишет ведомство.
ГПСУ отмечает, что с начала полномасштабного вторжения РФ это уже 20-й зафиксированный ведомством случай гибели в Тисе.
Пограничники призвали воздержаться от подобного пересечения реки, поскольку это может оказаться опасным для жизни.
Кроме этого, об исчезновении еще одного мужчины месяц назад сообщила его мать, отмечают пограничники.
Женщина рассказала, что тот хотел незаконно добраться до Румынии, однако с тех пор не выходил на связь.
Поиски мужчины продолжаются до сих пор, заключает ГПСУ.
- В январе ведомство сообщило, что за 2023 год только в реке Тиса в Закарпатье утонули около 20 мужчин (около 83% от общего числа погибших).
- В феврале представитель ГПСУ в комментарии LIGA.net сообщил, что с начала российского полномасштабного вторжения украинские пограничники зафиксировали гибель 24 человек при попытке незаконно пересечь границу.
- Около 83% от общего числа погибших были найдены именно в Тисе.
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