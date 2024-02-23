В Тисе нашли тело украинца, это 20-й случай с начала вторжения РФ – пограничники

При мужчине были внутренний и загранпаспорта, мобильный телефон и банковские карты, пишет ГПСУ

Тиса (Иллюстративное фото: Википедия)

Из реки Тиса извлекли тело погибшего украинского гражданина, сообщила Государственная пограничная служба.

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"Мужчина, вероятно, пытался пересечь границу речным участком. При нем были внутренний и загранпаспорта, мобильный телефон и банковские карты", – пишет ведомство.

ГПСУ отмечает, что с начала полномасштабного вторжения РФ это уже 20-й зафиксированный ведомством случай гибели в Тисе.

Пограничники призвали воздержаться от подобного пересечения реки, поскольку это может оказаться опасным для жизни.

Фото: ГПСУ

Кроме этого, об исчезновении еще одного мужчины месяц назад сообщила его мать, отмечают пограничники.

Женщина рассказала, что тот хотел незаконно добраться до Румынии, однако с тех пор не выходил на связь.

Поиски мужчины продолжаются до сих пор, заключает ГПСУ.

В январе ведомство сообщило, что за 2023 год только в реке Тиса в Закарпатье утонули около 20 мужчин (около 83% от общего числа погибших).

В феврале представитель ГПСУ в комментарии LIGA.net сообщил, что с начала российского полномасштабного вторжения украинские пограничники зафиксировали гибель 24 человек при попытке незаконно пересечь границу.

сообщил, что с начала российского полномасштабного вторжения украинские пограничники зафиксировали гибель 24 человек при попытке незаконно пересечь границу. Около 83% от общего числа погибших были найдены именно в Тисе.

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